WFDB поздравила нового президента и вице-президента GJEPC с избранием

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Президент Всемирной федерации алмазных бирж (WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom) поздравил с избранием на высокие должности нового президента и вице-президента индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Прамод Кумар Агарвал (Pramod Kumar Agarwal) избран президентом на период с 2018 по 2020 годы, а Колин Шах (Colin Shah) - его заместителем.

"GJEPC - очень значимая национальная и глобальная организация, так как она представляет огромную индийскую индустрию бриллиантов, драгоценных камней и ювелирных изделий. Индия обеспечивает полировку и огранку около 90% всех алмазов в мире, что делает ее критически важной частью мировой алмазной торговли", - сказал Блом.

Он выразил благодарность и признательность за работу покидающим свои посты президенту GJEPC Правееншанкару Пандье (Praveenshankar Pandya) и его заместителю Расселу Мехте (Russell Mehta). "Они проделали отличную работу во главе индийской алмазной торговли, представляя ее интересы в индийском правительстве и других властных структурах, а также в мировой алмазной отрасли. Они всегда стремились поддерживать отличные отношения с WFDB, и мы всегда доверительно обсуждали вопросы, которые имеют наибольшее значение для членов наших организаций", - отметил Блом.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



