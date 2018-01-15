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18 декабря 2017
АЛРОСА ожидает продажи алмазного сырья в 2018 году на уровне 40 млн каратов – UBS
Ориентир совпадает с показателем 2017 года (ожидалось 40 млн каратов при добыче 39,3 млн каратов) и 2016 года (40,1 млн каратов при добыче 37,4 млн каратов). Официальные данные по объему продаж в каратах в 2017 году и планам на текущий год АЛРОСА пока не раскрывала.
План по добыче в 2018 году - 36,6 млн каратов - предполагает снижение на 7% к прошлому году, вызванное выпадением рудника "Мир". Разница между ожидаемым уровнем добычи и продаж будет компенсирована за счет реализации алмазного сырья из стока.
Актуальный уровень стока АЛРОСА - 18 млн каратов, сообщает UBS, напоминая, что средним нормализованным уровнем является 12-14 млн каратов.
АЛРОСА заложила в бюджет текущего года консервативный сценарий по ценам на алмазы на уровне 2017 года, отмечает UBS, при этом придерживается умеренно оптимистического прогноза. Позитивным сигналом в этом плане является 5%-ный рост рождественских продаж ювелирных изделий в США. В долларовом выражении уровень товарных запасов в midstream (огранщики и производители бриллиантов и ювелирных изделий) нормализовался с аномально высоких рубежей 2014 года и остается в довольно комфортных пределах.
Аналитики UBS, в свою очередь, считают, что значительный рост цен на алмазы не произойдет пока не улучшится ситуация с рентабельностью производителей бриллиантов.
Продажи АЛРОСА из стока в прошлом году осуществлялись в основном в 1-м квартале, когда спрос индийских потребителей на мелкоразмерное сырье восстановился от последствий денежной реформы в этой стране. Тогда было реализовано 5,2 млн каратов и сток сократился до 13 млн каратов, что соответствует уровню технологических запасов (алмазы, проходящие производственную цепочку - от добычи до реализации, в отличие от подготовленного к продаже сырья). Опережающие продажи из стока в 1-м квартале позволяли увеличить годовой ориентир по продажам, но этого не произошло из-за случившейся в начале августа аварии на руднике "Мир".
Как сообщалось ранее, продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в прошлом году снизились на 5% - до $4,267 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила $4,17 млрд.
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