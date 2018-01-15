Импорт бриллиантов в США вырос в ноябре

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Согласно правительственным данным, в ноябре этого года импорт бриллиантов в США вырос на 11%.

Импорт бриллиантов по стоимости в данный период вырос до $1,77 по сравнению с тем же периодом годом ранее, а средняя цена камней выросла на 1526 до $2573 за карат. Между тем по объему импорт бриллиантов в США упал на 12% до 687 000 каратов.

Импорт алмазного сырья вырос сразу на 98% до $143 млн, в то время как экспорт алмазов подскочил до $217 млн. Сальдо алмазной торговли, отражающее разницу между чистым импортом и экспортом, выросло до $210 млн в пользу импорта, тогда как в тот же период прошлого года оно составляло $110 млн в пользу экспорта.

Между тем, в первые одиннадцать месяцев 2017 года импорт бриллиантов в США упал на 6%, до $20,14 млрд, а экспорт бриллиантов упал на 5% до $16,69 млрд.



