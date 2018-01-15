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Эксклюзив

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

25 декабря 2017

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Импорт бриллиантов в США вырос в ноябре

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Новости
Согласно правительственным данным, в ноябре этого года импорт бриллиантов в США вырос на 11%.
Импорт бриллиантов по стоимости в данный период вырос до $1,77 по сравнению с тем же периодом годом ранее, а средняя цена камней выросла на 1526 до $2573 за карат. Между тем по объему импорт бриллиантов в США упал на 12% до 687 000 каратов.
Импорт алмазного сырья вырос сразу на 98% до $143 млн, в то время как экспорт алмазов подскочил до $217 млн. Сальдо алмазной торговли, отражающее разницу между чистым импортом и экспортом, выросло до $210 млн в пользу импорта, тогда как в тот же период прошлого года оно составляло $110 млн в пользу экспорта.
Между тем, в первые одиннадцать месяцев 2017 года импорт бриллиантов в США упал на 6%, до $20,14 млрд, а экспорт бриллиантов упал на 5% до $16,69 млрд.

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