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18 декабря 2017

De Beers использует технологию блокчейн для повышения доверия к бриллиантам

Сегодня
Новости
De Beers заявила об ускорении разработки технологии блокчейн (blockchain), своей первой технологической инициативы, которая призвана укрепить доверие к бриллиантам и всей алмазной промышленности. Новая технология позволит удостовериться в том, что все зарегистрированные в системе бриллианты являются бесконфликтными и природными, а также повысить эффективность алмазной промышленности.
Система блокчейн обеспечит единый, защищенный от несанкционированного доступа и постоянный цифровой реестр для всех зарегистрированных в ней бриллиантов.
"Бриллианты обладают непреходящей ценностью и олицетворяют одни из наиболее значимых моментов в жизни, поэтому важно обеспечить уверенность в том, что камень бесконфликтен и имеет природное происхождение, - сказал Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers. - Используя технологию блокчейн, мы предоставим дополнительный уровень уверенности потребителям и участникам отрасли, причем каждый бриллиант, зарегистрированный на платформе, будет иметь такую ​​же вечную историю, как и он сам. Мы высоко оцениваем эту инициативу и ее преимущества в цепочке создания стоимости бриллиантов - от производителей до розничных продавцов и потребителей".
Первоначальное исследование новой концепции привело к созданию рабочего прототипа, и в настоящее время компания проводит эксперимент с небольшим числом участников.
В De Beers ожидают, что пилотный запуск проекта позволит определить ключевые идеи и возможности для улучшения системы и оценить то, как платформа может быть интегрирована с существующими системами и процессами. Полноценный запуск платформы запланирован на конец этого года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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