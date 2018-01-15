Lucapa обнаружила свой самый крупный цветной алмаз на проекте Lulo

Желтый алмаз ювелирного качества весит 43 карата, а второй камень обладает весом 116 каратов, но низким качеством. Оба камня были извлечены на Горном блоке 8 (Mining Block 8).
Желтый алмаз весом 43 карата является самым крупным цветным камнем, добытым на сегодняшний день с ангольского проекта Lucapa. Ранее крупнейшим из них был 39-каратный розовый алмаз, обнаруженный в сентябре 2016 года, сообщили в компании.
В Lucapa также отметили, что 116-каратный камень удалось добыть через контур извлечения крупных алмазов XRT, установленный на проекте в конце 2016 года.
Данный камень – десятый алмаз весом более 100 каратов, добытый на сегодняшний день с Луло.
На прошлой неделе на проекте был обнаружен алмаз весом 103 карата светло-коричневого оттенка, а также камень весом 83 карата типа IIa.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished