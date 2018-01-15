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18 декабря 2017

Lucapa обнаружила свой самый крупный цветной алмаз на проекте Lulo

Сегодня
Новости
Lucapa Diamond сообщила о том, что на проекте Луло (Lulo) в Анголе, которым она владеет совместно с Endiama и Rosas & Petalas, было добыто еще два крупных алмаза, один из которых обладает желтым оттенком.
Желтый алмаз ювелирного качества весит 43 карата, а второй камень обладает весом 116 каратов, но низким качеством. Оба камня были извлечены на Горном блоке 8 (Mining Block 8).
Желтый алмаз весом 43 карата является самым крупным цветным камнем, добытым на сегодняшний день с ангольского проекта Lucapa. Ранее крупнейшим из них был 39-каратный розовый алмаз, обнаруженный в сентябре 2016 года, сообщили в компании.
В Lucapa также отметили, что 116-каратный камень удалось добыть через контур извлечения крупных алмазов XRT, установленный на проекте в конце 2016 года.
Данный камень – десятый алмаз весом более 100 каратов, добытый на сегодняшний день с Луло.
На прошлой неделе на проекте был обнаружен алмаз весом 103 карата светло-коричневого оттенка, а также камень весом 83 карата типа IIa.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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