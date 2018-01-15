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18 декабря 2017

Добыча и продажи алмазов Stornoway оказались ниже ожидаемых в 2017 году

Сегодня
Новости
Компания Stornoway Diamond Corporation сообщила, что ее производство и продажи алмазов сократились в 2017 году из-за жестких рыночных условий и производственных трудностей на шахте Ренар (Renard) в Канаде.
В 2017 году компания произвела 1,64 млн каратов алмазов по сравнению с 1,69 млн каратов, запланированных на 2017 год. Stornoway сообщила, что ее продажи за год составили $149,5 млн при средней цене алмазов в $85 за карат.
"Мы рады, что в первый год производства на шахте Ренар нам удалось добиться таких показателей производства в каратах, добычи руды и содержания алмазов, которые практически соответствуют прогнозам. Это является убедительным свидетельством приверженности нашей операционной команды и качества наших оценок минеральных ресурсов, - отметил Мэтт Мэнсон (Matt Manson), президент и главный исполнительный директор Stornoway. - Мы продолжаем наблюдать более слабую ценовую среду для продаж наших алмазов, что отчасти явилось результатом сложности рынка для нового производителя драгоценных камней. Также это обусловлено более низким качеством и размером алмазов, чем ожидалось первоначально".
Высокий уровень поломок алмазов при обогащении руды продолжал отрицательно влиять на показатели проекта Ренар в 2017 году. Лишь в конце прошлого года Stornoway удалось исправить ситуацию.
Канадская компания планирует добыть 1,6 млн каратов алмазов в 2018 году при средней цене $125 - $165 за карат.

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