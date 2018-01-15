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Эксклюзив

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

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18 декабря 2017

Индийский экспорт бриллиантов в декабре вырос на 7,7%

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Новости
В декабре 2017 года экспорт бриллиантов из Индии вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $1,59 млрд, против $1,48 млрд в декабре 2016 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).
Импорт алмазного сырья в денежном выражении вырос на 55,6%, до $2,18 млрд в декабре 2017 года против $1,4 млрд в декабре 2016 года. По физическому объему импорт алмазов вырос на 50% до 20,8 млн каратов против 10,9 млн каратов в аналогичный период предыдущего года.
Импорт бриллиантов в Индию в декабре 2017 года вырос на 7%, до $220,13 млн, против $205,52 млн в декабре годом ранее.
За 9 месяцев текущего финансового года (апрель-декабрь) экспорт бриллиантов из Индии вырос на 1,9%, до $17,2 млрд, против $16,88 млрд в тот же период годом ранее. Также с начала текущего финансового года импорт алмазного сырья в Индию вырос на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $14,09 млрд, против $12,71 млрд годом ранее. По объему этот показатель увеличился на 43,7%, до 149,03 млн каратов, против 103,75 млн каратов годом ранее.
Экспорт синтетических камней с апреля по декабрь из Специальной экономической зоны Сурата составил примерно $88,88 млн, против $72,46 млн годом ранее.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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