АЛРОСА скорректировала условия аукциона на газовые активы

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Наблюдательный совет АЛРОСА на заочном голосовании 18 января внес корректировки в извещение о проведении открытого аукциона по продаже газовых активов компании.

В соответствии с корректировками, срок внесения задатка для участия в торгах продлен до 29 января 2018 года. Кроме этого, смягчены требования по предоставлению участниками разрешительных документов из регуляторных органов.

Остальные условия аукциона остаются прежними. На аукцион единым лотом выставляются 100% пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО «Геотрансгаз» и 100% долей в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания».

Прием заявок на участие в торгах длится до 29 января 2018 года. В соответствии с документацией датой проведения аукциона определено 19 февраля 2018 года. Начальная цена аукциона определена в размере 30 млрд рублей, шаг аукциона – 100 млн рублей.

Ранее сообщилось, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) просит Минфин повлиять на изменение условий конкурса на газовые активы АЛРОСА. Служба не может продолжить проверку условий аукциона после отзыва жалобы «Роснефти». 12 января «Роснефть» отозвала из ФАС жалобу на действия АЛРОСА при проведении открытого аукциона на газовые активы. Повторно обжаловать условия аукциона по закону компания не сможет.



