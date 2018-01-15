Новые назначения в АЛРОСА

Сегодня

Михаил Рязанов назначен на должность советника президента АЛРОСА, который будет курировать вопросы охраны труда и промышленной безопасности, сообщила пресс-служба компании во вторник. «Авария на руднике «Мир» в августе прошлого года заставила нас серьезно проанализировать и пересмотреть основные подходы к обеспечению безопасности производства. Нам нужен комплекс мер, который будет включать и структурные реформы, и масштабное обучение персонала, и формирование в компании соответствующей культуры, и многое другое. Михаил Рязанов возглавит вертикаль службы, которая будет в полном объеме отвечать за это направление деятельности», - прокомментировал назначение Президент АЛРОСА Сергей Иванов. Михаил Рязанов родился в 1969 году в городе Тейково Ивановской области. Окончил Владимирский государственный технический университет по специальности «Инженер-строитель» и Современный гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция». В 2008 году получил степень MBA Стокгольмской школы экономики в России. С 2005 года Михаил Рязанов возглавлял направление охраны труда и промышленной безопасности в крупных горнопромышленных холдингах России и Украины: «Северсталь-Ресурс»; «Донбасской топливно-энергетической компании» (ДТЭК) и «Сибирской угольно-энергетической компании».

В четверг пресс-служба компании сообщила также, что главным инженером Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) назначен Ньургун Захаров. В компании АЛРОСА он работает уже более 10 лет и до последнего времени занимал должность главного инженера Мирнинского специализированного шахтостроительного управления. Ньургун Захаров является известным специалистом в своей области - в 2014 году он стал победителем I Республиканского конкурса «Я - инженер». Ньургун Захаров родился в 1984 году в селе Ытык-Кюель Алексеевского района Якутской АССР. В 2007 году окончил Московский государственный горный университет по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». В 2007-2010 годах работал горнорабочим на руднике «Интернациональный». В 2010 году был назначен начальником Технического бюро Рудоуправления Мирнинского ГОКа. В 2012-2014 годах занимал должность заместителя главного инженера по горным работам рудника «Интернациональный». В 2014 году стал заместителем начальника по производству, а в феврале 2017 года - главным инженером Мирнинского специализированного шахтостроительного управления.



