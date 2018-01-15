Подразделение De Beers сократит около 130 рабочих в Намибии

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Namdeb, совместное предприятие между правительством Намибии и компанией De Beers, намерено сократить на добровольной основе около 130 человек из 1 700 своих рабочих, сообщило информационное агентство, сославшись на сделанное в среду заявление местного профсоюза.

Согласно сообщению Reuters, председатель филиала профсоюза горнорабочих Намибии в Оранджемунде Шавука Мбидхи (Shavuka Mbidhi) сказал, что Namdeb предлагает добровольные увольнения и ожидается, что по меньшей мере 130 работников их примут.

Пресс-секретарь Namdeb Полина Томас (Pauline Thomas) отказалась назвать число сотрудников, которые могут уйти, но сказала, что компания принимает меры для обеспечения самодостаточности своих рудников.

«Процесс оптимизации бизнеса включает в себя варианты для всех сотрудников, которые подают заявку на досрочный выход на пенсию и добровольный уход», - сказала она.

В октябре прошлого года местная газета сообщила, что к 2022 году Namdeb должна закрыть четыре рудника.

В их число входят Элизабет Бей (Elizabeth Bay), который должен быть закрыт в конце 2018 года; Даберас (Daberas) - в конце 2019 года; Сендерлингсдрифт (Sendelingsdrift) - в 2020 году; и основной рудник Сазерн Коустал (Southern Coastal) - в 2022 году.

Тогда Шавука говорил, что профсоюз будет вести переговоры с Namdeb о том, чтобы рабочие оставались занятыми на своей работе как можно дольше.

В третьем квартале 2017 года Namdeb увеличила выпуск продукции на 12 процентов - до 500 000 каратов - главным образом в результате более высоких темпов добычи с судна Mafuta Debmarine Namibia.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



