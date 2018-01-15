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18 декабря 2017

Добыча алмазов на руднике Ликхобонг компании Firestone Diamonds упала

Сегодня
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Firestone Diamonds сообщила, что добыча алмазов на руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото составила 180 709 каратов в квартале, закончившемся 31 декабря, по сравнению с 199 007 каратами в предыдущем квартале.
В этом году компания произвела 379 716 каратов алмазов.
«Несмотря на добычу меньшего количества алмазов в отчетный период, ожидается, что содержание алмазов в руде во втором полугодии повысится, поскольку добыча перемещается в зоны шахты с более высоким содержанием алмазов», - сказал исполнительный директор компании Стюарт Браун (Stuart Brown).
Во втором квартале среднее содержание алмазов составляло 18,8 карата на сто тонн руды, в то время как в этом году оно составляет 20 каратов на сто тонн руды.
По данным Firestone, в течение отчетного периода было добыто 80 алмазов специальных размеров - более 10,8 карата - по сравнению с 45 в первом квартале.
Несмотря на укрепление местной валюты по отношению к доллару, стоимость тонны обрабатываемой руды, включая вскрышу, сократилась до $ 11,6 за тонну с $ 12,2 в предыдущем квартале, сообщает компания.
При более сильной местной валюте стоимость обработки тонны руды во второй половине года должна увеличиться.
В декабре Firestone продала алмазы в среднем по $ 80 за карат по сравнению с $ 69 за карат в квартале, закончившемся 30 сентября.
Компания заявила, что ею принят пересмотренный план добычи с целью увеличения денежного потока в краткосрочной перспективе, включая решение вопросов, влияющих на стоимость добытых алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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