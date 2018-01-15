Эксклюзив
Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии
Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...
15 января 2018
Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE
Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...
09 января 2018
Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы
Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...
04 января 2018
Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности
Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...
25 декабря 2017
В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов
Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...
18 декабря 2017
Из рудника "Удачный" после ЧП вывели на поверхность всех горняков
Оборудование принадлежит "Якутскэнерго", отключение электроэнергии предположительно произошло по вине этой компании, сообщил представитель АЛРОСА.
В смене на руднике "Удачный" в момент отключения электричества находился 171 человек, никто не пострадал.
По словам представителя алмазодобывающей компании, в 17:40 по местному времени подача напряжения возобновилась.
Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах сообщалось, что на руднике сработала автоматика, отключившая подачу электричества. "Эвакуация шахтеров проводится в штатном режиме, при полной освещенности. Несмотря на возобновление подачи электричества на рудник, решено вывести оттуда всех горнорабочих и провести профилактические работы. Рудник возобновит работу в ближайшее время", - говорил собеседник агентства, уточнив, что "разрушений или повреждений в шахте на оборудовании или средствах производства нет".
"Удачный" - крупнейший подземный рудник АЛРОСА - расположен в Якутии в Далдын-Алакитском кимберлитовом поле.
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