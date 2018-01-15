Из рудника "Удачный" после ЧП вывели на поверхность всех горняков

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(INTERFAX.RU) - Все горняки рудника "Удачный", на котором в среду произошло отключение электрооборудования, выведены на поверхность, сообщили журналистам в пресс-службе АЛРОСА.

Оборудование принадлежит "Якутскэнерго", отключение электроэнергии предположительно произошло по вине этой компании, сообщил представитель АЛРОСА.

В смене на руднике "Удачный" в момент отключения электричества находился 171 человек, никто не пострадал.

По словам представителя алмазодобывающей компании, в 17:40 по местному времени подача напряжения возобновилась.

Ранее со ссылкой на источник в экстренных службах сообщалось, что на руднике сработала автоматика, отключившая подачу электричества. "Эвакуация шахтеров проводится в штатном режиме, при полной освещенности. Несмотря на возобновление подачи электричества на рудник, решено вывести оттуда всех горнорабочих и провести профилактические работы. Рудник возобновит работу в ближайшее время", - говорил собеседник агентства, уточнив, что "разрушений или повреждений в шахте на оборудовании или средствах производства нет".

"Удачный" - крупнейший подземный рудник АЛРОСА - расположен в Якутии в Далдын-Алакитском кимберлитовом поле.



