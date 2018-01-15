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18 декабря 2017

Зимбабве намерена добыть 3 млн каратов алмазов в 2018 году

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Зимбабвийская алмазодобывающая госкомпания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) в 2018 году намерена увеличить добычу до 3 млн каратов, против 1,8 млн каратов в прошлом году.
В 2016 году компания произвела 961 000 каратов, но в прошлом году не достигла своей цели по производству 2,5 млн каратов.
"План состоит в том, что ZCDC должна произвести не менее 3 млн каратов алмазов в 2018 году. Мы изучим возможности оптимизации, чтобы понять, сможем ли наращивать производство и далее", - приводит местное издание Source слова министра финансов Зимбабве Уинстона Читандо (Winston Chitando).
Главный исполнительный директор ZCDC Морис Мпофу (Moris Mpofu) в интервью национальной телекомпании ZBC заявил, что алмазная компания готова вернуться на рынок в первом квартале текущего года. В феврале 2017 года ZCDC прекратила продажу алмазов.
Он сказал, что ZCDC с помощью Ботсваны создала системы сортировки и оценки драгоценных камней.
В 2012 году в зимбабвийском регионе Маранге (Marange) было произведено 12 млн каратов алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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