Sarine откроет первую технологическую лабораторию под собственным брендом

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Компания Sarine Technologies Ltd откроет технологическую лабораторию Sarine Technology Lab, которая станет первой из сети автоматизированных геммологических лабораторий под брендом компании.

Первоначально Sarine Technology Lab будет предлагать свои услуги в Рамат-Гане, Израиль, с февраля этого года. Услуги будут включать автоматическую, точную, последовательную и объективную оценку прозрачности и цвета бриллиантов на основе прорывных технологий искусственного интеллекта Sarine. Лаборатория предложит проверку на симуляции бриллиантов, натуральные, облагороженные или синтетические камни, а также оценку их "4С" с использованием самых современных технологий в алмазной отрасли.

Как отметили в Sarine, информация, предоставленная Sarine Labs, будет интегрирована в цифровой отчет Sarine Profile, при этом цена исследования будет конкурентоспособной. В мае компания откроет еще одну собственную лабораторию в Индии.

Дэвид Блок (David Block), главный исполнительный директор Sarine Group, сказал: "Это начало революции в области классификации бриллиантов. В ближайшие несколько лет мы станем свидетелями значительного изменения того, как эти камни оцениваются и подаются потребителю, что позволит алмазно-бриллиантовой продукции лучше конкурировать на рынке предметов роскоши".



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



