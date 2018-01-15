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Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

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09 января 2018

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

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Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

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18 декабря 2017

Sarine откроет первую технологическую лабораторию под собственным брендом

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Новости
Компания Sarine Technologies Ltd откроет технологическую лабораторию Sarine Technology Lab, которая станет первой из сети автоматизированных геммологических лабораторий под брендом компании.
Первоначально Sarine Technology Lab будет предлагать свои услуги в Рамат-Гане, Израиль, с февраля этого года. Услуги будут включать автоматическую, точную, последовательную и объективную оценку прозрачности и цвета бриллиантов на основе прорывных технологий искусственного интеллекта Sarine. Лаборатория предложит проверку на симуляции бриллиантов, натуральные, облагороженные или синтетические камни, а также оценку их "4С" с использованием самых современных технологий в алмазной отрасли.
Как отметили в Sarine, информация, предоставленная Sarine Labs, будет интегрирована в цифровой отчет Sarine Profile, при этом цена исследования будет конкурентоспособной. В мае компания откроет еще одну собственную лабораторию в Индии.
Дэвид Блок (David Block), главный исполнительный директор Sarine Group, сказал: "Это начало революции в области классификации бриллиантов. В ближайшие несколько лет мы станем свидетелями значительного изменения того, как эти камни оцениваются и подаются потребителю, что позволит алмазно-бриллиантовой продукции лучше конкурировать на рынке предметов роскоши".

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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