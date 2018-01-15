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18 декабря 2017

В ОАО «Архангельскгеолдобыча» сменится гендиректор

Сегодня
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Новым генеральным директором ОАО «Архангельскгеолдобыча» станет Сергей Неручев, сообщает портал «Эхо СЕВЕРА» со ссылкой на собственный источник.
Официального приказа о назначении ещё нет, сообщает источник, однако он ожидается со дня на день. На пост первого заместителя гендиректора будет назначен Геннадий Пивень.
Сергей Неручев переходит в алмазодобывающую компанию из «Геолтрансгаза».
По данным портала, новый гендиректор предприятия ранее был связан с АЛРОСА, что вызывает слухи о возможном приобретении «Архангельскгеолдобычи» крупнейшим производителем алмазов в России. Между тем, в АЛРОСА данную информацию не подтверждают.
ОАО «Архангельскгеолдобыча» по-прежнему принадлежит Банку «Открытие», который подвергся санации и фактически контролируется группой ВТБ.
Также нет никаких официальных данных о том, что ВТБ продал пакет акций «Архангельскгеолдобычи» АЛРОСА или иной компании, отметили в «Эхо СЕВЕРА».
Портал со ссылкой на источники в АЛРОСА сообщает, что данные слухи не могут выглядеть убедительными, поскольку финансовая ситуация и структура задолженности «Архангесколдобычи» пока неясны.

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