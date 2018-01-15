Праздничные продажи Signet оказались разочаровывающими

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Праздничные продажи Signet Jewelers упали на 3%, поскольку проблемы, связанные с аутсорсингом кредитных транзакций, негативно повлияли на бизнес компании.

Signet в октябре продала свою основную кредитную программу Alliance Data Systems за $960 млн, а это означает, что покупки ювелирной продукции в кредит теперь переданы сторонним организациям, а не предоставляются непосредственно Signet. Между тем перебои в этой системе, прежде всего в магазинах Kay Jewelers, оказали негативное влияние на продажи в столь важный праздничный период.

Общий объем продаж Signet составил $1,88 млрд, а сопоставимые продажи снизились на 5,3% за девять недель, которые закончились 30 декабря.

"В праздничный сезон мы достигли определенного прогресса в наших стратегических инициативах, однако на операции отрицательно повлияло отчуждение кредитного аутсорсинга, что проявляется в неоднозначных финансовых показателях и продажах", - отметила Вирджиния Дросос (Virginia Drosos), главный исполнительный директор Signet.

Продажи подразделения Sterling Jewelers, состоящего из брендов Kay и Jared, сократились на 4,5% до $1,15 млрд, а сопоставимые продажи упали на 8,5%. Британское подразделение Signet также продемонстрировало разочаровывающие показатели: продажи упали на 4% до $177,1 млн, а сопоставимые продажи упали на 10,3%.

Сильнейшим подразделением Signet оказалось Zale, где продажи выросли на 1% до $556,2 млн, а сопоставимые продажи выросли на 4% благодаря высокому спросу на ювелирные изделия для новобрачных и модные украшения. Продажи через интернет подскочили на 48% до $210,5 млн, чему способствовало приобретение бренда James Allen в начале прошлого года.



