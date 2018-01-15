Вход
Регистрация

Эксклюзив

Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

15 января 2018

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

25 декабря 2017

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Праздничные продажи Signet оказались разочаровывающими

Сегодня
Новости
Праздничные продажи Signet Jewelers упали на 3%, поскольку проблемы, связанные с аутсорсингом кредитных транзакций, негативно повлияли на бизнес компании.
Signet в октябре продала свою основную кредитную программу Alliance Data Systems за $960 млн, а это означает, что покупки ювелирной продукции в кредит теперь переданы сторонним организациям, а не предоставляются непосредственно Signet. Между тем перебои в этой системе, прежде всего в магазинах Kay Jewelers, оказали негативное влияние на продажи в столь важный праздничный период.
Общий объем продаж Signet составил $1,88 млрд, а сопоставимые продажи снизились на 5,3% за девять недель, которые закончились 30 декабря.
"В праздничный сезон мы достигли определенного прогресса в наших стратегических инициативах, однако на операции отрицательно повлияло отчуждение кредитного аутсорсинга, что проявляется в неоднозначных финансовых показателях и продажах", - отметила Вирджиния Дросос (Virginia Drosos), главный исполнительный директор Signet.
Продажи подразделения Sterling Jewelers, состоящего из брендов Kay и Jared, сократились на 4,5% до $1,15 млрд, а сопоставимые продажи упали на 8,5%. Британское подразделение Signet также продемонстрировало разочаровывающие показатели: продажи упали на 4% до $177,1 млн, а сопоставимые продажи упали на 10,3%.
Сильнейшим подразделением Signet оказалось Zale, где продажи выросли на 1% до $556,2 млн, а сопоставимые продажи выросли на 4% благодаря высокому спросу на ювелирные изделия для новобрачных и модные украшения. Продажи через интернет подскочили на 48% до $210,5 млн, чему способствовало приобретение бренда James Allen в начале прошлого года.

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished