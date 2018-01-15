Бывшего министра горной добычи Зимбабве проверят на причастность к похищению алмазов из Маранге

Государственный еженедельник The Sunday Mail приводит слова неназванных следователей Zacc о том, что Чидакву вскоре вызовут на допрос по делу о пропавших камнях.
Бывший министр был недавно арестован за преступное злоупотребление служебным положением.
Сообщается, что Чидаква распустил совет директоров MMCZ в декабре 2013 года коррумпированным образом и назначил профессора Гудьянгу, бывшего постоянного секретаря в своем министерстве, единственным членом совета до 2016 года.
Гудьянга, который был арестован по тем же обвинениям, получил зарплату в размере $28 910, хотя совет директоров в то время фактически не существовал.
"Чидаква должен ответить на важные вопросы об алмазах, которые были украдены из хранилищ. Люди говорят о так называемых недостающих $15 млрд, но мы обнаружили, что некоторые алмазы были украдены после того, как их добыча была консолидирована", - сказал высокопоставленный следователь Zacc на условиях анонимности.
Стоимость украденных алмазов не удалось достоверно установить.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished