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18 декабря 2017

Добыча алмазов Rio Tinto +58% в IV квартале

Сегодня
Новости
Горнодобывающая компания Rio Tinto объявила результаты четвертого квартала 2017 года, сообщив, что добыча алмазов в данный период выросла на 58% и составила 7,2 млн каратов, против 4,57 млн ​​каратов в четвертом квартале 2016 года.
Производство рудника Аргайл (Argyle), на 100% принадлежащего Rio Tinto, за отчетный период составило 6,15 млн каратов, что на 71% выше, чем за четвертый квартал 2016 года и на 29% выше, чем за третий квартал 2017 года.
На шахте Даявик (Diavik), где Rio Tinto владеет 60% акций, производство алмазов увеличилось на 7% по сравнению с четвертым кварталом 2016 года и составило 1,06 млн каратов. Это на 10% больше, чем в третьем квартале 2017 года.
За весь 2017 год производство на Аргайл достигло 17,14 млн каратов, что на 23% выше, чем в 2016 году. Компания объяснила это увеличение дополнительной переработкой отвалов аллювиальной руды более высокого качества.
За 2017 год производство на Даявик составило 4,49 млн каратов, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Это явилось результатом добычи руды более высокого сорта. Также сообщается, что разработка трубки А21 на проекте продолжается согласно графику.
За весь 2017 год общий объем добычи алмазов Rio Tinto увеличился на 20%, составив 21,63 млн каратов против 17,96 млн каратов в 2016 году.
Исполнительный директор Rio Tinto Жан-Сабастьян Жак (Jean-Sebastien Jacques) сказал: "В четвертом квартале бизнес компании показал себя с хорошей стороны, и мы закончили год в соответствии с планом по всем основным продуктам. Наша ориентация на повышение ценности и производительности на рынке, а также дисциплинированное распределение наличных средств гарантируют, что мы продолжим приносить высокие доходы акционерам в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе".
Rio Tinto в 2018 году планирует произвести от 17 до 20 млн каратов алмазов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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