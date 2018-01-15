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18 декабря 2017

ФАС просит Минфин изменить условия аукциона на газовые активы АЛРОСА

Сегодня
Новости
(vedomosti.ru) – Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) просит Минфин повлиять на изменение условий конкурса на газовые активы АЛРОСА. Служба не может продолжить проверку условий аукциона после отзыва жалобы «Роснефти». Об этом рассказал руководитель ФАС Игорь Артемьев, передает ТАСС.
«Учитывая, что "Алросу" курирует Министерство финансов, мы в процессе рассмотрения, пока жалоба была, обменивались мнениями. Мы просим Минфин - они могут как курирующее ведомство подсказать "Алросе", чтобы они некоторые условия поменяли», - пояснил он.
ФАС, скорее всего, одобрит все ходатайства на газовые активы АЛРОСА. По его словам, регулятор может отказать только «Газпрому» - «ему больше не надо, но он не участвует сам».
Представитель Минфина отказался комментировать нынешнее высказывание Артемьева, однако напомнил, что изначально условия аукционов АЛРОСА согласовывались с наблюдательным советом компании, в который входит, в том числе, министр финансов Антон Силуанов.
12 января «Роснефть» отозвала из ФАС жалобу на действия АЛРОСА при проведении открытого аукциона на газовые активы. Повторно обжаловать условия аукциона по закону компания не сможет.

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