ФАС просит Минфин изменить условия аукциона на газовые активы АЛРОСА

«Учитывая, что "Алросу" курирует Министерство финансов, мы в процессе рассмотрения, пока жалоба была, обменивались мнениями. Мы просим Минфин - они могут как курирующее ведомство подсказать "Алросе", чтобы они некоторые условия поменяли», - пояснил он.
ФАС, скорее всего, одобрит все ходатайства на газовые активы АЛРОСА. По его словам, регулятор может отказать только «Газпрому» - «ему больше не надо, но он не участвует сам».
Представитель Минфина отказался комментировать нынешнее высказывание Артемьева, однако напомнил, что изначально условия аукционов АЛРОСА согласовывались с наблюдательным советом компании, в который входит, в том числе, министр финансов Антон Силуанов.
12 января «Роснефть» отозвала из ФАС жалобу на действия АЛРОСА при проведении открытого аукциона на газовые активы. Повторно обжаловать условия аукциона по закону компания не сможет.