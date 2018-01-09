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Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии
Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...
Вчера
Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE
Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...
09 января 2018
Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы
Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...
04 января 2018
Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности
Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...
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Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...
18 декабря 2017
"Роснефть" отозвала жалобу на условия аукциона по газовым активам "АЛРОСА"
"Заявитель ПАО "НК "Роснефть" направил в ФАС России заявление об отзыве жалобы на действия ПАО "АК "АЛРОСА" при проведении открытого аукциона", - сказал Корнеев.
Он отметил, что согласно ст. 18.1 Закона о защите конкуренции заявитель, отозвавший поданную им жалобу, не вправе подать повторную жалобу на те же действиях организатора аукциона.
"Роснефть" отказалась от участия в торгах, пояснил "Интерфаксу" пресс-секретарь НК Михаил Леонтьев.
"Мы решили не участвовать в аукционе, поэтому нам незачем жаловаться на его условия. Это логичное действие", - сказал он.
"АЛРОСА" выставляет на продажу единым лотом 100% в кипрских Maretiom Investments и Velarion Investments. Maretiom контролирует 100% АО "Геотрансгаз", Velarion - 100% долей ООО "Уренгойская газовая компания".
Аукцион пройдет 19 февраля. Стартовая цена составляет 30 млрд рублей, задаток за участие - 21 млрд рублей. Претенденты на участие должны были до 10 января внести задаток и до 29 января - подать заявку на участие в аукционе. Продажа осуществляется в формате "as is", "АЛРОСА" не дает обязательств предоставлять покупателями гарантии по отсутствию финансовых, налоговых, юридических и иных рисков в отношении Maretiom и Velarion, а также по обязательствам этих компаний.
ФАС ранее сообщала, что заявки на аукцион по газовым активам "АЛРОСА" подали "НОВАТЭК" и Газпромбанк, а также три структуры "Роснефти" ("РН-Холдинг", "РН-Газ" и "Башнефть").
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