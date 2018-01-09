"Роснефть" отозвала жалобу на условия аукциона по газовым активам "АЛРОСА"

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(INTERFAX.RU) - Федеральная антимонопольная служба прекратила рассмотрение жалобы НК "Роснефть" на условия аукциона по приобретению газовых активов "АЛРОСА" из-за отзыва ее нефтяной компанией, сообщил "Интерфаксу" начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Олег Корнеев.

"Заявитель ПАО "НК "Роснефть" направил в ФАС России заявление об отзыве жалобы на действия ПАО "АК "АЛРОСА" при проведении открытого аукциона", - сказал Корнеев.

Он отметил, что согласно ст. 18.1 Закона о защите конкуренции заявитель, отозвавший поданную им жалобу, не вправе подать повторную жалобу на те же действиях организатора аукциона.

"Роснефть" отказалась от участия в торгах, пояснил "Интерфаксу" пресс-секретарь НК Михаил Леонтьев.

"Мы решили не участвовать в аукционе, поэтому нам незачем жаловаться на его условия. Это логичное действие", - сказал он.

"АЛРОСА" выставляет на продажу единым лотом 100% в кипрских Maretiom Investments и Velarion Investments. Maretiom контролирует 100% АО "Геотрансгаз", Velarion - 100% долей ООО "Уренгойская газовая компания".

Аукцион пройдет 19 февраля. Стартовая цена составляет 30 млрд рублей, задаток за участие - 21 млрд рублей. Претенденты на участие должны были до 10 января внести задаток и до 29 января - подать заявку на участие в аукционе. Продажа осуществляется в формате "as is", "АЛРОСА" не дает обязательств предоставлять покупателями гарантии по отсутствию финансовых, налоговых, юридических и иных рисков в отношении Maretiom и Velarion, а также по обязательствам этих компаний.

ФАС ранее сообщала, что заявки на аукцион по газовым активам "АЛРОСА" подали "НОВАТЭК" и Газпромбанк, а также три структуры "Роснефти" ("РН-Холдинг", "РН-Газ" и "Башнефть").



