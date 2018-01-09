Высшая руководящая должность в АЛРОСА получила новое наименование

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Должность единоличного исполнительного органа АК "АЛРОСА" (ПАО) будет переименована из "Президента" в "Генеральный директор - Председатель правления". Соответствующее решение акционеры компании приняли на внеочередном собрании 11 января 2018 года.

Переименование обусловлено необходимостью приведения наименования должности единоличного исполнительного органа АЛРОСА в соответствие с Федеральным законом "Об акционерных обществах", в котором для данной должности предусмотрено наименование "Директор" или "Генеральный директор".

Для переименования акционеры на внеочередном собрании проголосовали за внесение соответствующих изменений в документы компании: Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета. Новое наименование вступит в силу до конца января после регистрации новой редакции Устава компании.

Должность Президента существовала в АЛРОСА с момента образования компании в 1992 году. С марта 2017 года пост главы компании занимает Сергей Иванов.



