Эксклюзив
Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии
Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...
Вчера
Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE
Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...
09 января 2018
Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы
Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...
04 января 2018
Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности
Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...
25 декабря 2017
В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов
Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...
18 декабря 2017
Высшая руководящая должность в АЛРОСА получила новое наименование
Переименование обусловлено необходимостью приведения наименования должности единоличного исполнительного органа АЛРОСА в соответствие с Федеральным законом "Об акционерных обществах", в котором для данной должности предусмотрено наименование "Директор" или "Генеральный директор".
Для переименования акционеры на внеочередном собрании проголосовали за внесение соответствующих изменений в документы компании: Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Наблюдательном совете, Положение о Правлении, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета. Новое наименование вступит в силу до конца января после регистрации новой редакции Устава компании.
Должность Президента существовала в АЛРОСА с момента образования компании в 1992 году. С марта 2017 года пост главы компании занимает Сергей Иванов.
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