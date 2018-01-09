Директор по стратегическому развитию Tiffany уходит в отставку

Беллаш с момента прихода в компанию в 2014 году был ответственен за развитие её неювелирной продукции, среди которой - часы, кожаные изделия, очки и парфюмерия.
Tiffany не будет искать замену топ-менеджеру, и вместо этого планирует интегрировать неювелирный отдел в свой основной бизнес. Руководители неювелирных подразделений будут отчитываться непосредственно перед другими членами управленческой команды.
До своей отставки Беллаш в первую очередь будет помогать в передаче своих полномочий новому менеджменту.