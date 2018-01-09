Директор по стратегическому развитию Tiffany уходит в отставку

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Согласно заявлению Tiffany & Co., старший вице-президент компании по стратегии и развитию бизнеса Жан-Марк Беллаш (Jean-Marc Bellaiche) собирается покинуть компанию в конце марта.

Беллаш с момента прихода в компанию в 2014 году был ответственен за развитие её неювелирной продукции, среди которой - часы, кожаные изделия, очки и парфюмерия.

Tiffany не будет искать замену топ-менеджеру, и вместо этого планирует интегрировать неювелирный отдел в свой основной бизнес. Руководители неювелирных подразделений будут отчитываться непосредственно перед другими членами управленческой команды.

До своей отставки Беллаш в первую очередь будет помогать в передаче своих полномочий новому менеджменту.



