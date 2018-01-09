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18 декабря 2017

Richemont объявила результаты продаж в III квартале 2017 года

Сегодня
Новости
Richemont объявила результаты продаж в третьем квартале, закончившемся 31 декабря 2017 года.
Чистый кассовый остаток группы по состоянию на 31 декабря прошлого года составил 5,1 млрд евро (в 2016 году - 5,2 млрд евро).
Самую высокую динамику роста продаж - на 11% - продемонстрировали ювелирные дома за счет устойчивой розничной торговли.
Продажи Richemont за девять месяцев выросли на 10% по постоянным обменным курсам и на 7% по фактическим обменным курсам, сохранив положительную динамику, которая наблюдалась в первые шесть месяцев финансового года.
В Европе на объемах продаж, которые сократились на 1%, сказались факторы сильного евро и вызовов для Соединенного королевства, связанных с предстоящим выходом из Евросоюза.
Двузначный рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе был обеспечен за счет континентального Китая, Южной Кореи, Гонконга и Макао. В регионе особенно успешно продавалась продукция ювелирных и специализированных часовых магазинов.
В Северной и Южной Америке восьмипроцентный рост был достигнут за счет высоких объемов продаж ювелирных изделий.
Рост продаж на 5% в Японии был поддержан высоким спросом на часовые изделия и благоприятной валютной конъюнктурой.
Продажи на Ближнем Востоке и в Африке выросли на 11% благодаря выгодным валютным курсам, интернализации внешних торговых точек и ожидаемому введению налога на добавленную стоимость в ОАЭ.
Розничные продажи Richemont сохранили тенденцию к росту, увеличившись на 13% за счет высокого спроса в ювелирных и специализированных часовых магазинах. Оптовые продажи группы уменьшились на 3%, что отражает качественную модернизацию ее внешней дистрибьюторской сети и мониторинг запасов у мульти-брендовых розничных партнеров.
Рост оптовых продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе компенсировал их снижение в других регионах.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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