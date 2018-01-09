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18 декабря 2017

Пятый по величине алмаз в мире найден в Лесото

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В Лесото обнаружен пятый по величине алмаз из когда-либо добытых в мире, сообщает Gem Diamonds.
Алмаз «исключительного качества» весом 910 каратов цвета D типа IIa был добыт на шахте Летсенг (Letšeng), принадлежащей компании на 70%.
Между тем, крупнейшим в мире алмазом из когда-либо добытых считается "Куллинан", найденный в Южной Африке в 1905 году и разрезанный на девять отдельных камней.
Также 1,111-каратный Lesedi La Rona, найденный в Ботсване в 2016 году компанией Lucara Diamond, стал вторым по величине алмазом ювелирного качества в мире.
"С момента приобретения Gem Diamonds шахты Летсенг в 2006 году на проекте были обнаружены некоторые из самых замечательных алмазов в мире, в том числе 603-каратный Lesotho Promise. Однако этот новый уникальный алмаз высшего качества является самым крупным из добытых нами на сегодняшний день, и подчеркивает непревзойденное качество шахты Летсенг, - сказал исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick). - Это знаковое событие для всех заинтересованных сторон компании Gem Diamonds, включая наших сотрудников, акционеров и правительство Лесото, нашего партнера по проекту".
Шахта Летсенг, по утверждению компании, хорошо известна производством крупных, исключительных белых алмазов, обладающих лучшими показателями цвета, что делает ее проектом с самой высокой средней ценой за карат алмазов в мире.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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