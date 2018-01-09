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18 декабря 2017

IDE представит подкрепленные бриллиантами криптовалюты на выставке IDWI 2018 года

Сегодня
Новости
Израильская алмазная биржа (IDE) представит подкрепленные бриллиантами криптовалюты, созданные стартапом CARATS.IO, на Международной алмазной неделе в Израиле (International Diamond Week in Israel, IDWI) с 5 по 7 февраля 2018 года, говорится в пресс-релизе биржи.
В рамках мероприятия CARATS.IO проведет семинар, посвященный новым и подкрепленным бриллиантами финансовым инструментам, чтобы объяснить их многочисленные преимущества для алмазной промышленности.
По словам основателя и генерального директора стартапа Авишая Шоушана (Avishai Shoushan), обширная экосистема продуктов CARAT.IO окажет поддержку всей алмазной промышленности. CARAT.IO создает две отдельные криптовалюты, каждая из которых поддерживается бриллиантами, приобретаемыми на Израильской алмазной бирже. Одна из валют, называемая CUT (Carat Utility Token), будет использоваться конкретно в бизнес-транзакциях между диамантерами. Эта валюта будет обеспечивать безопасные одноранговые транзакции, полностью устраняя необходимость в финансовых посредниках.
Вторая валюта, называемая CARAT, предназначена для более широкого рынка финансовых учреждений и цифровых валютных инвесторов. Обе валюты будут подкреплены бриллиантами с рыночной капитализацией до 25%, что значительно снизит спекулятивный уровень инвестиций.
Шоушан сказал: "Мы вносим существенный вклад в алмазную промышленность, упрощая транзакции между диамантерами, устраняя финансовых посредников и позволяя алмазным дилерам хеджировать свои операции от изменений цен".
Президент IDE Йорам Дваш сказал: "Сотрудничая с этим инновационным стартапом, мы делаем бриллианты жизнеспособным инвестиционным продуктом для всего нового рынка".

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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