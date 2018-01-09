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Fura Gems соблазняет Индию рубинами из Мозамбика и изумрудами из Колумбии

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Вчера

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Алмазные продажи Okavango в размере $567 млн стали максимальными с момента создания компании

Сегодня
Новости
Ботсванская Okavango Diamond Company (ODC) в прошлом году заработала $567 млн на фоне 4-процентного роста алмазных продаж, что является самым высоким годовым объемом продаж с момента создания компании в 2013 году.
Reuters цитирует управляющего директора государственной компании Маркуса Тер Хаара (Marcus ter Haar), который заявил, что ODC продала 3,41 млн каратов алмазов в 2017 году.
Он также сказал, что спрос на алмазы в прошлом году был высоким: в первом полугодии цены выросли, однако с июля по ноябрь они снижались.
"Декабрь показал, что цены на необработанные (алмазы) начинают укрепляться. При прочих равных условиях, а также с учетом, вероятно, благоприятного праздничного сезона в США и Китае, ODC по-прежнему с оптимизмом смотрит на первую половину 2018 года", - отметил Тер Хаар.
ODC продает 15% продукции Debswana, совместного алмазодобывающего предприятия De Beers и правительства Ботсваны.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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