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Прамод Кумар Агарвал избран председателем GJEPC, а Колин Шах заместителем председателя GJEPC на 2018-2020 годы

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Прамод Кумар Агарвал (Pramod Kumar Agarwal) избран председателем, а Шри Колин Шах (Shri Colin Shah) заместителем председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии на период с 2018 по 2020 год.

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Поблагодарив отрасль и членов GJEPC, новый председатель GJEPC Прамод Кумар Агарвал сказал: «Я горжусь привилегией быть выдвинутым и избранным на пост председателя столь динамичной организации, как GJEPC. Я намерен создать благоприятные условия для индийской отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий в течение следующих двух лет. Особый акцент будет сделан на содействии принятию понятного и стабильного налогообложения алмазов и бриллиантов посредством презумптивного налогообложения. Другие инициативы будут включать в себя снижение ставок налога на товары и услуги для бриллиантов и отмену этого налога на поставку золота и серебра для экспортных целей. Я также буду работать над изучением новых источников необработанных алмазов и цветных драгоценных камней, а также над упорядочением существующих поставок. Я твердо убежден в том, что видовое продвижение бриллиантов и украшений с бриллиантами является обязательным условием для роста промышленности. Я буду прилагать искренние усилия для того, чтобы тесно сотрудничать с промышленностью и правительством в деле проведения реформ, которые обеспечили бы индийскую индустрию драгоценных камней и ювелирных изделий конкурентным преимуществом на мировом рынке».
«В настоящее время отрасль находится на критическом этапе, на котором она должна быть более организованной и прозрачной с точки зрения ведения бизнеса, что помогло бы ей добиться более динамичной роли в нашей экономике. Сектор микро- и малых предприятий в этой отрасли внес огромный вклад в ее успех, и мы будем нести ответственность за улучшение инфраструктуры, доступность новейших технологий и увеличение производства с точки зрения качества и количества на этом уровне», - добавил он.
Заместитель председателя Колин Шах сказал: «Прежде всего я хотел бы поблагодарить членов нашей отрасли за предоставленную мне возможность служить вам. Я считаю, что для достижения следующего уровня роста и конкурентоспособности на мировом рынке индийская ювелирная промышленность нуждается в полной трансформации. Например, в улучшении инфраструктуры путем создания ювелирных парков по всей стране, модернизации образовательных учреждений GJEPC путем создания Ювелирного университета. Кроме того, мы должны улучшить имидж отрасли перед банками и правительством. Я буду работать над тем, чтобы проводить реформы промышленной политики, которые способствуют торговле и бизнесу».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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