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Квалифицированный сертифицированный бухгалтер Дев Шетти (Dev Shetty) возглавляет Fura Gems Inc в качестве президента и главного исполнительного директора, и недавно он занимался разработкой крупнейшего в мире изумрудного рудника в Замбии и крупнейшего...

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Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

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18 декабря 2017

Правительство России увеличивает штрафы за нарушения в сфере обращения драгоценных камней

Сегодня
Новости
Министерство финансов Российской Федерации планирует навести порядок на рынке драгоценных металлов и камней, и одной из инициатив стало повышение штрафов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в данном сегменте.
Министерство разработало проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней». Новый закон в пять раз повышает размер штрафных санкций за нарушение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных действующим законодательством в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.
На портале Гильдии ювелиров России отмечается, что практически любая проверка бизнеса заканчивается составлением протокола об административном правонарушении, при этом штраф накладывается одновременно и на должностное, и на юридическое лицо. Размер штрафов теперь может достигать 200-325 тыс. рублей только по линии пробирного надзора, не включая другие проверяющие органы.
Повышение размера штрафных санкций, вкупе с увеличением числа и частоты проверок, увеличат административное давление на бизнес и расходы предпринимателей как раз в тот момент, когда рынок пребывает в состоянии стагнации.
В Гильдии полагают, что из-за новых правил стоимость ювелирных изделий вырастет, маржа бизнеса и его инвестиционная привлекательность снизятся, а большинство малых предпринимателей покинут ювелирный рынок.

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