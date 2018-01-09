Правительство России увеличивает штрафы за нарушения в сфере обращения драгоценных камней

Сегодня

Министерство финансов Российской Федерации планирует навести порядок на рынке драгоценных металлов и камней, и одной из инициатив стало повышение штрафов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в данном сегменте.

Министерство разработало проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней». Новый закон в пять раз повышает размер штрафных санкций за нарушение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных действующим законодательством в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

На портале Гильдии ювелиров России отмечается, что практически любая проверка бизнеса заканчивается составлением протокола об административном правонарушении, при этом штраф накладывается одновременно и на должностное, и на юридическое лицо. Размер штрафов теперь может достигать 200-325 тыс. рублей только по линии пробирного надзора, не включая другие проверяющие органы.

Повышение размера штрафных санкций, вкупе с увеличением числа и частоты проверок, увеличат административное давление на бизнес и расходы предпринимателей как раз в тот момент, когда рынок пребывает в состоянии стагнации.

В Гильдии полагают, что из-за новых правил стоимость ювелирных изделий вырастет, маржа бизнеса и его инвестиционная привлекательность снизятся, а большинство малых предпринимателей покинут ювелирный рынок.



