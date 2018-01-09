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18 декабря 2017

Объем продаж ювелирных изделий в Гонконге в 2018 году увеличится

Сегодня
Новости

В своем последнем отчете об индексах экспорта Гонконгский совет по развитию торговли (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC) заявил, что в 2018 году ожидается повышение объема продаж ювелирных изделий в Гонконге в основном за счет художественного дизайна и высокого качества исполнения. 
В целом Совет ожидает, что экспорт Гонконга вырастет по стоимости на 6 процентов, а рост экспорта с точки зрения объема в 2018 году ожидается на 4 процента.
Николас Кван (Nicholas Kwan), директор по исследованиям HKTDC, объяснил рост всеобъемлющим расширением инвестиций, торговли и потребления наряду с повышением доверия потребителей и бизнеса. «Но перед гонконгскими экспортерами стоят огромные вызовы, такие, например, как повышение напряжения в китайско-американской торговле, возможность более быстрого, чем ожидалось, ужесточения монетарной политики США и эскалация геополитического напряжения», - предупредил он.
Последний индекс экспорта HKTDC также показал, что уровень доверия гонконгских экспортеров значительно повысился по сравнению с прошлым годом. Этот индекс позволяет отслеживать текущие показатели экспорта, осуществляемого гонконгскими экспортерами, и определяет их ближайшие перспективы. Показатели выше и ниже 50 указывают на положительные и отрицательные настроения, соответственно. В общей сложности средний уровень индекса экспорта HKTDC в 2017 году составил 47, что значительно выше 36,8, который был в предыдущем году.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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