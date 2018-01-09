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Ангола отказывается от привязки к доллару - кванза обесценилась на 10 процентов

Сегодня
Новости

Сообщают, что на прошлой неделе ангольская кванза обесценилась почти на 10 процентов после того, как центральный банк страны отказался от привязки к доллару, существовавшей с апреля 2016 года.
Центральный банк сообщил, что он продал 83,6 мл евро ($100 million) примерно по 221,26 кванз за евро на своем первом аукционе иностранной валюты.
Reuters сообщает, что до аукциона евро торговался по 199 кванз, что привело к 10-процентному обесценению ангольской валюты на торгах.
Также приводился курс по 185,5 кванз за доллар США по сравнению с 166 кванз за доллар США до аукциона иностранной валюты.
Reuters приводит слова неназванных трейдеров, которые говорят том, что в ближайшие месяцы ангольская валюта продолжит ослабевать, так как она далека от своей рыночной стоимости.
Центральный банк также сказал, что он изменил свой ориентировочный курс обмена с тем, чтобы он был основан на цене кванза/евро, и другие уровни валюты будут определяться по тому, где они торговались относительно евро.
«Это по-прежнему намного выше курса 440 кванз за доллар США, по которому идет обмен валюты на улицах столицы Луанды, где годы заниженных цен на нефть привели к острому дефициту иностранной валюты», - сообщает новостное агентство. 
Bloomberg также сообщает, что Ангола может быть вынуждена ослабить кванзу еще больше, если она собирается устранить разрыв с курсом обмена на черном рынке, поскольку в стране, зависящей от импорта, твердая валюта заканчивается.
Ангола, которая была вторым по величине экспортером нефти в Африке и одним из ведущих производителей алмазов на континенте, присоединилась к длинному списку производителей сырьевых товаров, от России до Казахстана и Нигерии, которые ввели плавающий курс валют или обесценили их в попытке покончить с критическим дефицитом долларов и прекратить истощение резервов, согласно американскому агентству финансовых новостей.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished

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