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11 декабря 2017

АЛРОСА объявила открытый конкурс проектов по возобновлению добычи на месторождении «Мир»

Сегодня
Новости

Компания АЛРОСА, мировой лидер по объему добычи алмазов, объявляет о проведении открытого конкурса проектов по возобновлению добычных работ на месторождении трубки «Мир». Авторы лучшего проекта получат вознаграждение в размере 1,5 млн рублей, а общий призовой фонд конкурса превышает 3 млн рублей.

Извещение о конкурсе размещено на корпоративном сайте компании и в ближайшее время будет опубликовано в средствах массовой информации. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 29 января 2018 года. Авторы заявок, прошедших первичный отбор, получат доступ к дополнительной информации о месторождении «Мир» для подготовки подробного конкурсного проекта. Итоги конкурса компания подведет 21 марта.

«Наша цель − привлечь широкий круг специализированных организаций, ученых и специалистов к разработке решений, способствующих возобновлению добычных работ на месторождении «Мир». Мы планируем выявить перспективные технические и технологические решения по безопасной разработке трубки «Мир» на всю глубину разведанных запасов, проанализировать предложения на предмет их экономической целесообразности и практической реализуемости», − сообщил Андрей Зельберг, директор института «Якутнипроалмаз» − организатора конкурса.

На конкурс принимаются проекты и отдельные технические решения по следующим направлениям:

  • система разработки и порядок доработки месторождения;
  • ликвидация последствий произошедшей аварии;
  • обеспечение безопасности отработки оставшихся запасов;
  • организация мониторинга безопасного ведения горных работ на месторождении;
  • ликвидация водного объекта в карьере.

Участники конкурса должны обосновать возможность реализации предлагаемых ими технических решений, их экономическую и экологическую эффективность. Кроме того, проекты должны учитывать сложившиеся на месторождении трубки «Мир» горно-геологические и горнотехнические условия.

По результатам конкурса будет выявлено лучшее техническое решение или совокупность решений, которые будут применены в разработке концепции возобновления добычных работ на месторождении трубки «Мир». Данная концепция ляжет в основу технологического регламента и технического проекта безопасной и экономически эффективной разработки запасов месторождения.

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