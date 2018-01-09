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Lucapa обнаружила новое количество алмазов на проекте Брукинг

Сегодня
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Lucapa Diamond Company заявила, что извлекла дополнительное количество алмазов на своем проекте Брукинг (Brooking) на западе Австралии, которым она владеет на 80 процентов.
Компания, также имееющая долю в проектах Луло (Lulo) в Анголе и Мотаэ (Mothae) в Лесото, сообщила, что 119 алмазов, включая семь макроалмазов размером до 1,0 мм, были извлечены во время анализа керна весом 86,8 кг на содержание микроалмазов, который был взят из одной скважины, пробуренной на поисковом объекте Литл Спринг Крик (Little Spring Creek).
Литл Спринг Крик находится в 50 км от алмазного рудника Эллендейл (Ellendale), который во время его эксплуатации производил свыше 50 процентов мирового годового объема предложения фантазийных желтых алмазов.
Lucapa заявила, что результаты, полученные на Литл Спринг Крик, подтверждают перспективность других близлежащих объектов на проекте Брукинг, где алмазы и минералы-индикаторы тоже были получены в ходе проведения предыдущих программ отбора поверхностных проб. 
«Высокие концентрации микроалмазов и макроалмазов, полученных из образца бурового керна, чрезвычайно обнадеживают, и данные очень схожи с результатами содержания микроалмазов (MIDA) с алмазных трубок Эллендейл Е9 и Е4, расположенных в 50 км западнее на месторождении лампроита в Западном Кимберли», - сказал Стивен Везеролл (Stephen Wetherall), управляющий директор Lucapa.
Известно, что лампроитовые трубки содержат алмазы в районе Западного Кимберли.
Везеролл сказал, что целью программы бурения было обнаружение лампроитового материала из объектов, выявленных во время более раннего отбора поверхностных проб.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished

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