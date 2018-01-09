Компания Signet Jewelers сообщила о результатах продаж в предновогодний сезон

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Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявил результаты своих продаж за девять недель, истекших 30 декабря 2017 года («праздничный сезон»).

Общий объем продаж Signet составил $1 881,7 млн, что на 59,2 млн или на 3,1% меньше по сравнению с $1 940,9 млн в предыдущем году. Продажи в сопоставимых магазинах снизились на 5,3%.

Снижение продаж было обусловлено прежде всего слабыми торговыми результатами подразделения Sterling, в основном в результате перехода на кредитный аутсорсинг, на что пришлось примерно две трети от общего объема падения продаж.

Продажи в сегменте интернет-торговли Signet составили $210,5 млн, что на $68,0 млн или на 47,7% превышает показатель предыдущего года в $142,5 млн. По показателю роста электронных продаж лидировало подразделение Sterling, что вкупе является результатом приобретения электронной торговой сети R2Net, успешного усовершенствования розничных платформ OmniChannel, повышения эффективности и функциональности систем поиска товара, а также организации маркетинга в цифровых и социальных медиа. Продажи в сети R2Net увеличились на 38,6%, достигнув $50,6 млн.

В сеть Signet входят около 3 600 ювелирных магазинов, работающих под брендами Kay Jewelers, Zales, Jared The Galleria Of Jewelry, H.Samuel, Ernest Jones, а также Peoples и Piercing Pagoda.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



