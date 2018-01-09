Вход
Регистрация

Эксклюзив

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

25 декабря 2017

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

Компания Signet Jewelers сообщила о результатах продаж в предновогодний сезон

Сегодня
Новости

Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявил результаты своих продаж за девять недель, истекших 30 декабря 2017 года («праздничный сезон»).
Общий объем продаж Signet составил $1 881,7 млн, что на 59,2 млн или на 3,1% меньше по сравнению с $1 940,9 млн в предыдущем году. Продажи в сопоставимых магазинах снизились на 5,3%.
Снижение продаж было обусловлено прежде всего слабыми торговыми результатами подразделения Sterling, в основном в результате перехода на кредитный аутсорсинг, на что пришлось примерно две трети от общего объема падения продаж.
Продажи в сегменте интернет-торговли Signet составили $210,5 млн, что на $68,0 млн или на 47,7% превышает показатель предыдущего года в $142,5 млн. По показателю роста электронных продаж лидировало подразделение Sterling, что вкупе является результатом приобретения электронной торговой сети R2Net, успешного усовершенствования розничных платформ OmniChannel, повышения эффективности и функциональности систем поиска товара, а также организации маркетинга в цифровых и социальных медиа. Продажи в сети R2Net увеличились на 38,6%, достигнув $50,6 млн.
В сеть Signet входят около 3 600 ювелирных магазинов, работающих под брендами Kay Jewelers, Zales, Jared The Galleria Of Jewelry, H.Samuel, Ernest Jones, а также Peoples и Piercing Pagoda.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Котировки
©2007-2018
Rough and Polished
ALRS
75.20
АЛРОСА
DDC
14.25
Dominion Diamond Corporation
PDL
77.00
Petra Diamonds Ltd