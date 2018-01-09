Вход
Регистрация

Эксклюзив

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

25 декабря 2017

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

Российские бренды получили пропуск в мировую элиту дизайна

Сегодня
Новости

Подведены итоги Московского международного конкурса «Русская бриллиантовая линия», учрежденного в 2008 году журналом «Ювелирное обозрение» как платформа для вывода на мировой уровень новых имен, достойных признания. Награды конкурсов дизайна — это необходимое условие для создания бренда и продвижения на зарубежные рынки. Лауреаты «Русской бриллиантовой линии» регулярно побеждают в мировых конкурсах и получают самые престижные места на ведущих выставках. Лучшие российские бренды составят основу экспозиции российских национальных павильонов в Гонконге, Базеле, Лас-Вегасе и в первоочередном порядке получат субсидии Российского экспортного центра. Отличительной особенностью «Русской бриллиантовой линии-2017» стала широкая география участников и победителей. Лучшие работы по традиции названы в четырех номинациях, включая Гран-при.

Номинация «Эксклюзив»

Кольцо «Бабочка». Ювелирный дом Moiseikin (Екатеринбург)
Серьги «Анастасия». Александра Нескреба (Москва)
Серьги «Цветок весны». Николай Романов (Нижний Тагил)
Кольцо «Океан». Дмитрий Котляревский (Москва)
Серьги и кольцо «Moon River». BOGARTA (Кострома)

Номинация «Золотая серия»

Кольцо «Мерилин Монро». Лариса Золотова (Санкт-Петербург)
Серьги и кольцо из коллекции «Папоротник». LEO TOTTI (Тольятти)
Кольцо из коллекции «Искривление пространства». «Русские ремесла» (Ярославль)
Кольцо «Ночной цветок». Beavers (Новосибирск)
Коллекция «Эко». KU&KU (Кострома)

Специальный диплом жюри

Кольцо «Джуманджи». Галина Коняева (Воронеж) — за использование оригинальных камней и мастерство исполнения

Гран–при конкурса

Подвеска «Плисецкая. Посвящение» из коллекции «Ballet. Premiere». Ювелирный дом SASONKO (Санкт-Петербург) - за гармоничный дизайн, авторскую интерпретацию темы и безукоризненное исполнение.


news_12012018.jpg

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Котировки
©2007-2018
Rough and Polished
ALRS
75.20
АЛРОСА
DDC
14.25
Dominion Diamond Corporation
PDL
77.00
Petra Diamonds Ltd