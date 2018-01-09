Российские бренды получили пропуск в мировую элиту дизайна

Подведены итоги Московского международного конкурса «Русская бриллиантовая линия», учрежденного в 2008 году журналом «Ювелирное обозрение» как платформа для вывода на мировой уровень новых имен, достойных признания. Награды конкурсов дизайна — это необходимое условие для создания бренда и продвижения на зарубежные рынки. Лауреаты «Русской бриллиантовой линии» регулярно побеждают в мировых конкурсах и получают самые престижные места на ведущих выставках. Лучшие российские бренды составят основу экспозиции российских национальных павильонов в Гонконге, Базеле, Лас-Вегасе и в первоочередном порядке получат субсидии Российского экспортного центра. Отличительной особенностью «Русской бриллиантовой линии-2017» стала широкая география участников и победителей. Лучшие работы по традиции названы в четырех номинациях, включая Гран-при.
Номинация «Эксклюзив»
Кольцо «Бабочка». Ювелирный дом Moiseikin (Екатеринбург)
Серьги «Анастасия». Александра Нескреба (Москва)
Серьги «Цветок весны». Николай Романов (Нижний Тагил)
Кольцо «Океан». Дмитрий Котляревский (Москва)
Серьги и кольцо «Moon River». BOGARTA (Кострома)
Номинация «Золотая серия»
Кольцо «Мерилин Монро». Лариса Золотова (Санкт-Петербург)
Серьги и кольцо из коллекции «Папоротник». LEO TOTTI (Тольятти)
Кольцо из коллекции «Искривление пространства». «Русские ремесла» (Ярославль)
Кольцо «Ночной цветок». Beavers (Новосибирск)
Коллекция «Эко». KU&KU (Кострома)
Специальный диплом жюри
Кольцо «Джуманджи». Галина Коняева (Воронеж) — за использование оригинальных камней и мастерство исполнения
Гран–при конкурса
Подвеска «Плисецкая. Посвящение» из коллекции «Ballet. Premiere». Ювелирный дом SASONKO (Санкт-Петербург) - за гармоничный дизайн, авторскую интерпретацию темы и безукоризненное исполнение.