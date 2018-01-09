Боэз Молдавский назначен исполняющим обязанности руководителя Израильского института алмазов вместо ушедшего в отставку Шмуэля Шнитцера

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Шмуэль Шнитцер (Shmuel Schnitzer) ушел с поста председателя Израильского института алмазов (Israel Diamond Institute, IDI). Совет директоров выразил ему свою признательность за годы работы в качестве председателя IDI и лидера алмазной промышленности, сообщается в пресс-релизе IDI.

Совет IDI опубликовал заявление, в котором говорится: «Совет директоров Израильского института алмазов хотел бы поблагодарить Шмуэля Шнитцера за его существенный вклад в это учреждение с тех пор, как он стал председателем в феврале 2016 года. За свою публичную карьеру, охватывающую несколько десятилетий, Шмуэль Шнитцер оказал огромное влияние на израильскую алмазную промышленность и на алмазную промышленность во всем мире».

Совет также объявил, что исполняющим обязанности председателя IDI назначен Боэз Молдавский (Boaz Moldawsky). Боэз Молдавский, диамантер второго поколения, активно участвует в государственной службе отрасли, выступая в качестве заместителя президента Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE), председателя Финансового комитета и члена правления Израильской ассоциации производителей бриллиантов (Israel Diamond Manufacturers Association, IsDMA).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

