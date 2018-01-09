Вход
Регистрация

Эксклюзив

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

25 декабря 2017

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

Боэз Молдавский назначен исполняющим обязанности руководителя Израильского института алмазов вместо ушедшего в отставку Шмуэля Шнитцера

Сегодня
Новости

Шмуэль Шнитцер (Shmuel Schnitzer) ушел с поста председателя Израильского института алмазов (Israel Diamond Institute, IDI). Совет директоров выразил ему свою признательность за годы работы в качестве председателя IDI и лидера алмазной промышленности, сообщается в пресс-релизе IDI.
Совет IDI опубликовал заявление, в котором говорится: «Совет директоров Израильского института алмазов хотел бы поблагодарить Шмуэля Шнитцера за его существенный вклад в это учреждение с тех пор, как он стал председателем в феврале 2016 года. За свою публичную карьеру, охватывающую несколько десятилетий, Шмуэль Шнитцер оказал огромное влияние на израильскую алмазную промышленность и на алмазную промышленность во всем мире».
Совет также объявил, что исполняющим обязанности председателя IDI назначен Боэз Молдавский (Boaz Moldawsky). Боэз Молдавский, диамантер второго поколения, активно участвует в государственной службе отрасли, выступая в качестве заместителя президента Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE), председателя Финансового комитета и члена правления Израильской ассоциации производителей бриллиантов (Israel Diamond Manufacturers Association, IsDMA).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Котировки
©2007-2018
Rough and Polished
ALRS
75.20
АЛРОСА
DDC
14.25
Dominion Diamond Corporation
PDL
77.00
Petra Diamonds Ltd