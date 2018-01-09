Эксклюзив
Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE
Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...
09 января 2018
Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы
Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...
04 января 2018
Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности
Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...
25 декабря 2017
В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов
Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...
18 декабря 2017
Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами
Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...
11 декабря 2017
АЛРОСА в 2017 году реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму почти $4,3 млрд
В декабре прошлого года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 237,8 млн долларов США. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 228,3 млн долларов США, бриллиантов – 9,5 млн долларов США.
По предварительным данным, в 2017 году продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили 4,267 млрд долларов США. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 4,17 млрд долларов США, бриллиантов – 96,9 млн долларов США.
«Спрос на алмазное сырье в 2017 году был достаточно стабильным, активность рынка соответствовала сезонности и нашим ожиданиям. Средняя цена на реализуемые АЛРОСА алмазы была несколько ниже, чем годом ранее, что связано с изменением ассортимента продаж из-за роста спроса на мелкоразмерное сырье со стороны гранильного сектора Индии в первой половине 2017 года. Мы ожидаем, что в 2018 году алмазный рынок будет находиться в сбалансированном состоянии, обусловленном незначительным ростом мирового спроса на ювелирные изделия с бриллиантами и отсутствием существенных изменений в объемах мировой добычи алмазов», − сказал вице-президент АЛРОСА Юрий Окоемов.
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