АЛРОСА в 2017 году реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму почти $4,3 млрд

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Группа АЛРОСА, крупнейшая в мире по объему добычи алмазов, сообщает результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в декабре и предварительные результаты 2017 года.

В декабре прошлого года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 237,8 млн долларов США. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 228,3 млн долларов США, бриллиантов – 9,5 млн долларов США.

По предварительным данным, в 2017 году продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили 4,267 млрд долларов США. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 4,17 млрд долларов США, бриллиантов – 96,9 млн долларов США.

«Спрос на алмазное сырье в 2017 году был достаточно стабильным, активность рынка соответствовала сезонности и нашим ожиданиям. Средняя цена на реализуемые АЛРОСА алмазы была несколько ниже, чем годом ранее, что связано с изменением ассортимента продаж из-за роста спроса на мелкоразмерное сырье со стороны гранильного сектора Индии в первой половине 2017 года. Мы ожидаем, что в 2018 году алмазный рынок будет находиться в сбалансированном состоянии, обусловленном незначительным ростом мирового спроса на ювелирные изделия с бриллиантами и отсутствием существенных изменений в объемах мировой добычи алмазов», − сказал вице-президент АЛРОСА Юрий Окоемов.



