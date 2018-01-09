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11 декабря 2017
ФАС 15 января рассмотрит жалобу на условия аукциона по газовым активам АЛРОСА
"Дата рассмотрения жалобы назначена на 15 января 2018 года", - говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.
"Согласно документации, начальная цена аукциона составляет 30 млрд рублей, размер задатка - 21 млрд рублей, срок его внесения - 10 января 2018 года, дата подведения итогов аукциона - 19 февраля 2018 года. ФАС России изучит требования, содержащиеся в аукционной документации, на предмет нарушения закона о защите конкуренции", - отмечается в сообщении. Кроме того, в ведомстве проведут оценку размера задатка для участия в аукционе и сроков его внесения как возможного барьера для участников.
"Также будут проверены установленные ПАО АК "АЛРОСА" сроки приема заявок на соответствие срокам, необходимым для получения предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделки в рамках контроля за экономической концентрацией и в соответствии с законом о порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические хозяйственные общества", - сказано в пресс-релизе.
В нем отмечается, что ФАС не оставит без внимания и доводы "Роснефти" о том, что АЛРОСА не раскрывает информацию о конечных бенефициарах компаний, создавая преимущество для отдельных потенциальных участников торгов.
АЛРОСА выставляет на продажу компанию "Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания", которыми владеют кипрские Maretiom Investments и Velarion Investments.
Продажа осуществляется в формате "as is", АЛРОСА не дает обязательств предоставлять покупателями гарантии по отсутствию финансовых, налоговых, юридических и иных рисков в отношении Maretiom и Velarion, а также по обязательствам этих компаний.
ФАС ранее сообщила о том, что заявки на аукцион по газовым активам АЛРОСА подали НОВАТЭК и Газпромбанк, а также три структуры "Роснефти" ("РН-Холдинг", "РН-Газ" и "Башнефть"). Между тем накануне пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев говорил агентству, что "Роснефть" не будет принимать участия в аукционе по продаже газовых активов АК "АЛРОСА" на предложенных алмазодобывающей компанией условиях.
Как сообщает далее Интерфакс, инвестиционный комитет ПАО "НК "Роснефть" в среду рассмотрел вопрос о возможном участии компании в объявленном аукционе по продаже газовых активов ПАО АК "АЛРОСА". По итогам рассмотрения принято решение о неучастии в аукционе, говорится в сообщении на сайте "Роснефти".
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