Эксклюзив
Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE
Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...
09 января 2018
Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы
Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...
04 января 2018
Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности
Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...
25 декабря 2017
В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов
Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...
18 декабря 2017
Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами
Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...
11 декабря 2017
DDI отмечает 10-летие своей деятельности
Посредством реализации эффективных инновационных программ DDI в Демократической Республике Конго прошли регистрацию более 200 тысяч алмазных старателей; учреждены и зарегистрированы 10 старательских кооперативов; 121 ребенку в старательских артелях предоставлена возможность дополнительного образования; 13 проектов старательской добычи в Сьерра-Леоне признаны соответствующими стандартам социальной ответственности Maendeleo (Maendeleo Diamond Standards) и еще несколько ранее разрабатываемых участков – экологически безопасными. Все это способствовало появлению на международном рынке соответствующих этическим требованиям алмазов, добытых старателями.
Шахтеры-старатели, особенно в ДРК и Сьерра-Леоне, получают прямую выгоду от регистрации, лицензирования, обучения и доступа на рынки. В результате добыча полезных ископаемых становится более безопасной и экологически чистой.
DDI будет отмечать в 2018 году юбилей своей деятельности серией мероприятий. Первым из них стало участие DDI в праздничном гала-вечере в Антверпене, посвященном 50-летию Dali Diamond Group.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished
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