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Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

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11 декабря 2017

DDI отмечает 10-летие своей деятельности

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В течение 10 лет Инициатива  развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI) предпринимает усилия по преобразованию старательской добычи алмазов в экономически жизнеспособную, социально и экологически ответственную деятельность, которая приносит пользу как шахтерам и их общинам, так и национальным правительствам и, следовательно, алмазодобывающей и ювелирной промышленности в целом.
Посредством реализации эффективных инновационных программ DDI в Демократической Республике Конго прошли регистрацию более 200 тысяч алмазных старателей; учреждены и зарегистрированы 10 старательских кооперативов;  121 ребенку в старательских артелях  предоставлена возможность дополнительного образования; 13 проектов старательской добычи в Сьерра-Леоне признаны соответствующими стандартам социальной ответственности Maendeleo (Maendeleo Diamond Standards) и еще несколько ранее разрабатываемых участков – экологически безопасными. Все это  способствовало появлению на международном рынке соответствующих этическим требованиям алмазов, добытых старателями.
Шахтеры-старатели, особенно в ДРК и Сьерра-Леоне, получают прямую выгоду от регистрации, лицензирования, обучения и доступа на рынки. В результате добыча полезных ископаемых становится более безопасной и экологически чистой.
DDI будет отмечать в 2018 году юбилей своей деятельности серией мероприятий. Первым из них стало участие DDI в праздничном гала-вечере в Антверпене, посвященном 50-летию Dali Diamond Group.
 
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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