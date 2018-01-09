DDI отмечает 10-летие своей деятельности

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В течение 10 лет Инициатива развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI) предпринимает усилия по преобразованию старательской добычи алмазов в экономически жизнеспособную, социально и экологически ответственную деятельность, которая приносит пользу как шахтерам и их общинам, так и национальным правительствам и, следовательно, алмазодобывающей и ювелирной промышленности в целом.

Посредством реализации эффективных инновационных программ DDI в Демократической Республике Конго прошли регистрацию более 200 тысяч алмазных старателей; учреждены и зарегистрированы 10 старательских кооперативов; 121 ребенку в старательских артелях предоставлена возможность дополнительного образования; 13 проектов старательской добычи в Сьерра-Леоне признаны соответствующими стандартам социальной ответственности Maendeleo (Maendeleo Diamond Standards) и еще несколько ранее разрабатываемых участков – экологически безопасными. Все это способствовало появлению на международном рынке соответствующих этическим требованиям алмазов, добытых старателями.

Шахтеры-старатели, особенно в ДРК и Сьерра-Леоне, получают прямую выгоду от регистрации, лицензирования, обучения и доступа на рынки. В результате добыча полезных ископаемых становится более безопасной и экологически чистой.

DDI будет отмечать в 2018 году юбилей своей деятельности серией мероприятий. Первым из них стало участие DDI в праздничном гала-вечере в Антверпене, посвященном 50-летию Dali Diamond Group.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



