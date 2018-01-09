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11 декабря 2017

Мировой рынок синтетических алмазов в 2024 году оценивается в $28,26 млрд

Сегодня
Новости

По оценкам, мировой рынок синтетических алмазов в 2024 году будет составлять $28,26 млрд в результате его растущего спроса на огранку, полировку и бурильные работы, судя по сообщению в BusinessInsiderIndia.
В этом сообщении также говорится, что рынок будет расширяться и дальше ввиду растущего применения вышеуказанных видов деятельности для развития инфраструктуры, а также увеличения расходов на этот сектор. К тому же, ожидается, что расширение производственной базы электроники и производства медицинского оборудования в странах, включая Индию и Китай, предоставит новые возможности для развития этого рынка. Кроме того, прогнозируется, что наличие производственных баз компаний, включая Samsung, Apple, Sony, Abbott и GSK, в Азиатско-Тихоокеанском регионе повысит спрос на синтетические алмазы для разных промышленных применений. 
Судя по сообщению, на рынке синтетических алмазов в Северной Америке, который оценивался в 2016 году в размере $3,89 млрд, ожидается рост выше среднего благодаря восстановлению производственного сектора. Но существующие жесткие нормативно-правовые рамки для горнодобывающего сектора, похоже, будут сдерживать рост. Тем не менее, ожидается, что применение синтетических алмазов в существующих процессах горной добычи окажет поддержку рынку.
Вероятно, самый быстрый рост будет наблюдаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе - среднегодовой темп роста 9,1% к 2024 году благодаря огромному неосвоенному потенциалу производственного сектора в этом регионе. Будет расти использование синтетических алмазов в разных производственных процессах благодаря их сравнительно низкой стоимости и легкодоступности. Хотя промышленное применение синтетических алмазов будет сравнительно низким при среднегодовых темпах роста 8,3% в прогнозируемый период, растущая осведомленность модной индустрии приведет к широкому использованию этих камней в ювелирных изделиях, что откроет новые пути для роста рынка синтетических камней.
В обозреваемый период времени ожидается, что электроника, которая была самым крупным сегментом применения, будет показывать среднегодовые темпы роста 8,7%. Также ожидается, что спрос на потребительскую электронику, включая стиральные машины, холодильники, отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха, смартфоны и планшеты, тоже существенно увеличит рынок синтетических камней.
Крупные компании, включая Centaurus Technologies Inc., Applied Diamond Inc., Element Six, New Diamond Technology и ILJIN, входят в число выдающихся участников рынка. Эти компании сосредоточивают свое внимание на научно-исследовательской работе по разработке производства крупных камней. Например, с помощью процесса НРНТ (высокого давления при высокой температуре) компания New Diamond Technology (NDT) в сентябре 2016 года получила голубой алмаз весом 10,07 карата.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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