Зимбабвийская конференция по инвестициям в горнодобывающую промышленность состоится в конце февраля

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Зимбабве собирается провести конференцию по инвестициям в горнодобывающую промышленность в конце следующего месяца, что вписывается в ее стремление построить будущее без бывшего президента Роберта Мугабе (Robert Mugabe), который был смещен в ноябре прошлого года в ходе фактически военного переворота.

Это мероприятие, организованное с помощью Mining Report, пройдет 27 и 28 февраля в столице страны Хараре.

«Зимбабве открыта для бизнеса, - говорится в заявлении, сделанном организаторами в их обращения к инвесторам с приглашением посетить Хараре для участия в этой конференции, которая будет удостоена вниманием членов правительства.

Зимбабве имела возможности инвестирования в алмазы, золото, платину, уголь, хром, никель, медь, литий, олово, танталит, железную руду, метан угольных пластов, природный газ, помимо прочих других полезных ископаемых.

Страна имела второе крупнейшее в мире месторождение платины, и раньше говорили, что обладает почти 30 процентами от известных мировых запасов алмазов.

«Говорят, что около 60 процентов территории страны состоят из древних пород, известных в мире тем, что содержат богатые разнообразные ресурсы природных ископаемых, включая платину, алмазы, золото, цветные металлы (например, никель, медь, цинк и свинец) и промышленные минералы (известняки, фосфаты, глину и доломиты), - говорилось в Mining Report.

Зимбабве располагает огромной и очень разнообразной базой природных ресурсов, в которой преобладают два выдающихся геологических объекта, а именно, знаменитая Большая дайка (Great Dyke) и древние Зеленокаменные пояса (Greenstone Belts), также известные как Золотые пояса (Gold Belts)».

Зимбабве заявила в прошлом месяце, что она внесет изменения в свой закон об экономической поддержке чернокожего населения, но в области алмазов и платины сохранится порог участия местных предпринимателей в соотношении 51/49.

Горная добыча составляет около 50 процентов общего дохода страны от экспорта.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished



