Нелегальные алмазодобытчики в провинции Бие – мишень для ангольской полиции

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Ангольская полиция в этом году будет расширять свои усилия по борьбе с незаконной добычей алмазов в провинции Бие, согласно информации представителя государственной власти.

Jornal de Angola привел слова комиссара Антонио Гимбе (António Gimbe), заместителя министра внутренних дел в провинции Бие, который сказал, что в течение всего года постоянно будут проводиться полицейские облавы с целью прекращения нелегальной добычи алмазов.

Он указал, что большая часть незаконной добычи ведется нелегальными иммигрантами, которые находятся в основном в муниципалитетах Куэмба, Шитембо, Андуло и Нхареа, где старатели получают легкие прибыли за счет добычи и незаконной продажи алмазов.

Ангольские власти недавно депортировали 4 766 незаконных иммигрантов, которые занимались нелегальной добычей алмазов в Камбуло, провинции Лунда Норте.

Сообщали, что в прошлом году свыше 20 000 нелегальных алмазодобытчиков добровольно покинули страну. Нелегальная добыча алмазов создавала проблему для ангольских властей, несмотря на усилия, предпринимаемые для прекращения этой деятельности.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished



