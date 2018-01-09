Вход
Регистрация

Эксклюзив

Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE

Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...

09 января 2018

Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы

Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...

04 января 2018

Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности

Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...

25 декабря 2017

В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов

Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...

18 декабря 2017

Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами

Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...

11 декабря 2017

Нелегальные алмазодобытчики в провинции Бие – мишень для ангольской полиции

Сегодня
Новости

Ангольская полиция в этом году будет расширять свои усилия по борьбе с незаконной добычей алмазов в провинции Бие, согласно информации представителя государственной власти.
Jornal de Angola привел слова комиссара Антонио Гимбе (António Gimbe), заместителя министра внутренних дел в провинции Бие, который сказал, что в течение всего года постоянно будут проводиться полицейские облавы с целью прекращения нелегальной добычи алмазов.  
Он указал, что большая часть незаконной добычи ведется нелегальными иммигрантами, которые находятся в основном в муниципалитетах Куэмба, Шитембо, Андуло и Нхареа, где старатели получают легкие прибыли за счет добычи и незаконной продажи алмазов.
Ангольские власти недавно депортировали 4 766 незаконных иммигрантов, которые занимались нелегальной добычей алмазов в Камбуло, провинции Лунда Норте.
Сообщали, что в прошлом году свыше 20 000 нелегальных алмазодобытчиков добровольно покинули страну. Нелегальная добыча алмазов создавала проблему для ангольских властей, несмотря на усилия, предпринимаемые для прекращения этой деятельности.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Котировки
©2007-2018
Rough and Polished
ALRS
75.20
АЛРОСА
DDC
14.25
Dominion Diamond Corporation
PDL
77.00
Petra Diamonds Ltd