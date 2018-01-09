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11 декабря 2017

Рост объемов продаж ювелирных изделий и расширение в Китае способствует росту Chow Tai Fook в третьем квартале

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Chow Tai Fook сообщила о резком росте объемов продаж ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней в Гонконге, а расширение в материковом Китае также способствует росту в ее третьем квартале финансового года, говорится в пресс-релизе этой компании.
По сообщению компании, общий объем розничных продаж вырос на 12% на материке и был без изменений в Гонконге.
Но объем сопоставимых магазинных продаж в филиалах, работавших в течение хотя бы одного года, вырос на 5% в обоих регионах.
В течение квартала объем сопоставимых магазинных продаж ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней в Гонконге и Макао вырос на 22%, а золотых изделий упал на 1%. В материковом Китае объем сопоставимых магазинных продаж ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней упал на 1%, а золотых вырос на 8%. 
Компания CTF открыла в общей сложности 77 магазинов за три месяца, окончившихся 31 декабря, из которых 74 магазина находятся в Китае, а три в Гонконге. 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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