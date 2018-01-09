GJEPC Индии назначает Ручиту Шарма исполнительным директором по маркетингу и связям с общественностью

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Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии назначает Ручиту Шарма (Ruchita Sharma) исполнительным директором по рекламе, маркетингу и развитию бизнеса, говорится в сообщении GJEPC для прессы.

Ручита Шарма работала с организациями, присутствующими по всему миру, включая Swarovski, Salvatore Ferragamo, Oberoi Hotels and Resorts, Taj Hotels Palaces and Resorts, и имеет свыше 20 лет опыта работы в маркетинге, операционной деятельности и по информационным связям. В GJEPC Ручита будет отвечать за национальные мероприятия, международные мероприятия, рекламу, маркетинг и развитие бизнеса, логистику и международные проекты.

Ручита является выпускницей Индийского института менеджмента Ахмедабада и Бизнес-школы по управлению предметами роскоши Essec Paris Luxury Management Graduate, Париж (Ахмедабад, 2010), получила в 2001 году степень магистра бизнес-администрирования в университете Амити в Нойде, Индия, закончила в 1995 году курс по английской литературе в женском колледже Шри Рам в Дели, а также прошла специализацию по туризму в Международной авиатранспортной ассоциации IATA-Женева.

Говоря о своей новой роли в GJEPC, Ручита Шарма сказала: «Устойчивая экосистема рекламы и маркетинга имеет важное значение для роста индийского сектора экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий. Мы будем сосредоточивать свое внимание на максимальном охвате, увеличив область своего влияния на существующих рынках и осваивая новые, тем самым содействуя росту отрасли».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



