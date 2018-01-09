Компания, раньше работавшая на месторождении Маранге, хочет вернуть отобранные камни и денежные средства

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К новому президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве (Emmerson Mnangagwa) обратился местный бизнесмен Ловермор Куротви (Lovemore Kurotwi), чтобы ему помогли вернуть $17 млн, отобранных государством, когда его компания Canadile Miners якобы была вытеснена с алмазного месторождения Маранге (Marange) бывшим министром горнодобывающей промышленности Обертом Мпофу (Obert Mpofu).

Этот бизнесмен, по сообщению NewsDay, сказал, что его компания потеряла $3,6 млн денежных средств, 1,4 млн каратов алмазов и горнодобывающее оборудование на сумму $14 млн, которые он инвестировал в Маранге.

«Нам была предоставлена эта концессия в партнерстве с Marange Resources, государственной горнодобывающей компанией, под эгидой ZMDC (Zimbabwe Mining Development Corporation). На самом деле, ZMDC гарантировала партнерство, - сказал Куротви.

Но, как установлено, бывший министр горнодобывающей промышленности Оберт Мпофу потребовал у меня взятку в размере $10 миллионов. После отказа дать ему эту взятку министр Мпофу распорядился арестовать меня на основании безосновательных обвинений в мошенничестве. И к тому же, как сейчас всем известно, я был оправдан государственным судом по поводу сфабрикованных обвинений», - сказал Куротви.

Мпофу, который теперь является министром внутренних дел страны и отвечает за полицию, недавно отрицал обвинения, выдвинутые против него, сказав, что Куротви настолько беден, чтобы даже позволить себе бутылку воды. Куротви сказал, что у него есть свидетельства в подкрепление его обвинений и обратился к Мнангагва за помощью в «возврате незаконно присвоенных указанных наших активов».

Его предыдущая просьба к президенту Роберту Мугабе не была услышана.

Мнангагва выступал с заявлениями против коррупции, в результате чего некоторые бывшие министры привлечены к суду.

Но аресты, произведенные до сих пор, касались министров, предположительно входивших в группировку, которую возглавляла жена Мугабе, смещенного в ноябре прошлого года в результате фактического военного переворота.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished



