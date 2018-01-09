АЛРОСА и Endiama увеличивают свои доли в Catoca, так как Odebrecht избавляется от алмазного бизнеса

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Компания Wargan Holdings, полностью принадлежащая российскому алмазодобывающему гиганту АЛРОСА, приобрела долю в размере 16,4 процента, которой владела бразильская компания Odebrecht Mining Service Investments в горнодобывающей компании Catoca Mining Company.

Портал Macauhub сообщает, приводя выписку, опубликованную в официальном бюллетене Анголы, что Wargan впоследствии продала эту долю компании АЛРОСА и ангольской государственной алмазодобывающей компании Endiama в равных долях по 8,2 процента.

Доли АЛРОСА и Endiama в Catoca выросли до 41 процента соответственно, а остальные 18 процентов принадлежат китайской компании LL International Holding.

«Odebrecht Angola выразила свое намерение продать долю в 16,4% в капитале Sociedade Mineira de Catoca, чтобы сосредоточить свое внимание на инфраструктурных проектах», - говорится в документе, подписанном ангольским президентом Жоау Лоуренсу (João Lourenço).

У Catoca, которая управляет крупнейшим алмазным рудником Анголы, в 2016 году поступления выросли на 2 процента до $593,6 млн, поскольку объем продаж вырос на 6 процентов.

Ее объем продаж в 2016 году также вырос примерно на 7,3 млн каратов с 6,9 млн каратов годом ранее, а чистая прибыль подскочила на 16 процентов до $134,6 млн.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished



