Эксклюзив
Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE
Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...
09 января 2018
Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы
Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...
04 января 2018
Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности
Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...
25 декабря 2017
В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов
Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...
18 декабря 2017
Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами
Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...
11 декабря 2017
Компания «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» внедряет оборудование для разметки особо крупных алмазов
Основной принцип работы установок Sarine – сканирование и создание компьютерной 3D модели алмаза, его разметка и определение наиболее экономически эффективного варианта огранки, качества будущих бриллиантов и их количества. Специалист при помощи установки способен определять все виды включений и дефектов в исходном алмазе и проектировать оптимальный план огранки.
До настоящего времени компания «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» использовала 26 стандартных установок Sarine, позволяющих размечать алмазы размером до 24 мм. Sarine XL позволяет проводить разметку и более крупных камней, размерами до 65 мм и потенциальной массой до 1000 карат.
Павел Винихин, директор компании «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА», в связи с этим сказал: «Новое оборудование позволит нам изготавливать высококачественные уникальные крупные бриллианты, что является приоритетным направлением в нашей сегодняшней работе. Алмаз «Романовы» весом 179 карат, из которого впоследствии появилась коллекция бриллиантов «Династия», размечался вручную, поскольку на тот момент в России не было подобной техники. Новая установка уже готова к работе, и в ближайшее время мы планируем использовать ее для разметки еще двух алмазов массой более 200 карат».
На сегодняшний день АЛРОСА – единственная алмазодобывающая компания, имеющая собственное ограночное производство. В состав гранильного комплекса АЛРОСА входят два предприятия – филиал «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» в Москве, который обрабатывает крупноразмерное алмазное сырье массой более 1,8 карата, и барнаульское подразделение, обрабатывающее алмазы размерами 2-6 грейнеров. Компания «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» реализует камни на ежемесячных торговых сессиях в рамках разовых контрактов, а также через аукционы.
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