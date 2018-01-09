Компания «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» внедряет оборудование для разметки особо крупных алмазов

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Компания «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА», гранильное подразделение алмазодобывающей АЛРОСА, внедряет установку для 3D моделирования и разметки алмазов Sarine XL в дополнение к существующим разметочным комплексам. Модификация XL очень редкая на сегодняшний день и единственная в России технология, она позволит компании еще эффективнее планировать и размечать крупные бриллианты.

Основной принцип работы установок Sarine – сканирование и создание компьютерной 3D модели алмаза, его разметка и определение наиболее экономически эффективного варианта огранки, качества будущих бриллиантов и их количества. Специалист при помощи установки способен определять все виды включений и дефектов в исходном алмазе и проектировать оптимальный план огранки.

До настоящего времени компания «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» использовала 26 стандартных установок Sarine, позволяющих размечать алмазы размером до 24 мм. Sarine XL позволяет проводить разметку и более крупных камней, размерами до 65 мм и потенциальной массой до 1000 карат.

Павел Винихин, директор компании «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА», в связи с этим сказал: «Новое оборудование позволит нам изготавливать высококачественные уникальные крупные бриллианты, что является приоритетным направлением в нашей сегодняшней работе. Алмаз «Романовы» весом 179 карат, из которого впоследствии появилась коллекция бриллиантов «Династия», размечался вручную, поскольку на тот момент в России не было подобной техники. Новая установка уже готова к работе, и в ближайшее время мы планируем использовать ее для разметки еще двух алмазов массой более 200 карат».

На сегодняшний день АЛРОСА – единственная алмазодобывающая компания, имеющая собственное ограночное производство. В состав гранильного комплекса АЛРОСА входят два предприятия – филиал «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» в Москве, который обрабатывает крупноразмерное алмазное сырье массой более 1,8 карата, и барнаульское подразделение, обрабатывающее алмазы размерами 2-6 грейнеров. Компания «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» реализует камни на ежемесячных торговых сессиях в рамках разовых контрактов, а также через аукционы.



