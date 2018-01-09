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Всемирный совет по золоту: в декабре глобальные торгуемые индексные фонды, поддерживаемые золотом, добавили 5,3 тонны на сумму $101 млн

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По данным Всемирного совета по золоту, в декабре глобальные торгуемые индексные фонды (Exchange Traded Fund, ETF), поддерживаемые золотом, увеличили свои запасы на 5,3 тонны ($101 млн, стоимость активов под управлением выросла на 10 базисных пунктов), достигнув 2 363 тонн.
Глобальные чистые притоки отмечались в Европе, Северной Америке и Азии. Инвесторы добавили 5,1 т (US$46 млн, 10 базисных пунктов стоимости активов под управлением) золота через фонды, зарегистрированные в Европе. Притоки в Северной Америке составили 0,6 т (US$40 млн, 8 базисных пунктов стоимости активов под управлением), прервав снижение в течение 2 месяцев. Азиатские фонды нарастили свои запасы на 0,8 т (US$56 млн, 2% стоимости активов под управлением), а торгуемые индексные фонды в других регионах потеряли 1 т (US$41 млн, 2% стоимости активов под управлением).
В Европе Xetra-Gold добавил 4,7 т (US$141 млн, 2% стоимости активов под управлением), что стало лучшим показателем в мире. UBS ETF CHF hedged добавил 1,1 т (US$41 млн, 4% стоимости активов под управлением). db Physical Gold Euro Hedged ETC добавил 1,1 т (US$32 млн, 2% стоимости активов под управлением). Source Physical Gold ETC имел глобальный отток 3,6 т (US$135 млн, 3% стоимости активов под управлением).
В Северной Америке iShares Gold Trust добавил 2,1 т (US$88 млн, 88 базисных пунктов стоимости активов под управлением). Этому противостоял отток в объеме 2 т из SPDR® Gold Shares (US$67 млн, 19 базисных пунктов стоимости активов под управлением). Huaan Yifu Gold ETF в Китае возглавлял приток от азиатского региона, добавив 0,6 т (US$24 млн, 3% стоимости активов под управлением).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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