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11 декабря 2017
«Башнефть» подала заявку на газовые активы «Алросы»
Представитель «Роснефти» уточнил, что ФАС получила аналогичные заявки от других дочерних структур компании - «РН-холдинг» и «РН-газ» - еще 29 декабря. Ранее ФАС сообщала, что не получала от «Роснефти» документов на участие в торгах.
«Алроса» назначила аукцион по продаже 100% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании на 19 февраля, активы выставляются единым лотом по начальной цене 30 млрд руб. «Роснефть» уже пожаловалась в ФАС на условия торгов: компания считает, что они не соответствуют международным стандартам, а отсутствие полной информации об активах несет риски для покупателей. Кроме «Роснефти» на активы претендует «Новатэк» и структура Газпромбанка – ООО «Статус».
«Алроса» консолидировала 100% в «Геотрансгазе» и Уренгойской газовой компании весной 2012 г., выкупив 90% за $1,037 млрд у «ВТБ капитала» и 10% у «Метрополя» за $100 млн. В том же году компания заключила соглашение о намерениях с ОАО «Зарубежнефть», которое предусматривало продажу 25% плюс 1 акция ЗАО «Геотрансгаз» и 26%-ной доли в Уренгойской газовой компании с возможностью увеличения доли до контроля в середине 2013 г. Сделка по продаже блокпакетов «Зарубежнефти» планировалась исходя из оценки газовых активов в $1 млрд, но не состоялась.
После этого «Алроса» заключила соглашение с «Роснефтью» о продаже газовых компаний за $1,38 млрд до конца 2013 г. Стороны заключили соответствующее соглашение. Но «Роснефть», ознакомившись с данными о запасах месторождений, сочла выставленную цену завышенной. Компании договорились пробурить дополнительные скважины на месторождениях для определения уровня запасов, после чего переговоры прекратились.
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