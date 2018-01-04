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11 декабря 2017
ФАС получила жалобу "Роснефти" на аукцион на газовые активы "Алросы"
"Ходатайство не поступало, а вот жалоба зашла", - сказал представитель ФАС.
29 декабря пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что компания подала в ФАС ходатайство на разрешение участвовать в аукционе на газовые активы "Алросы", одновременно направив в ведомство жалобу, оспаривающую условия торгов.
Леонтьев пояснил, что "Роснефть" специально подала заявку, чтобы никто не обвинял компанию в том, что она не подала вовремя заявку и пытается опротестовать условия, потому что пропустила срок подачи ходатайства.
При этом в ФАС тогда не смогли подтвердить подачу заявки и жалобы от "Роснефти".
Кроме того, "Роснефть" попросила Минфин и Росимущество изменить условия аукциона на газовые активы "Алросы", так как, по мнению нефтяной компании, они не соответствуют международным стандартам, а отсутствие полной информации о продаваемых предприятиях несет риски для покупателей. "Роснефть" также направила в Роснедра запрос для подтверждения актуального геологического качества газовых активов "Алросы", выставленных на продажу.
В "Алросе" при этом отмечали, что компания предоставила потенциальным участникам аукциона по газовым активам всю финансовую и техническую информацию и не ожидает, что условия торгов будут изменены в связи с просьбой "Роснефти".
"Алроса" объявила аукцион по продаже своих газовых активов, он намечен на 19 февраля 2018 года. На аукцион единым лотом выставляются 100% акций "Геотрансгаза" и Уренгойской газовой компании. Начальная цена - 30 млрд рублей.
"Геотрансгаз" и Уренгойская газовая компания осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.
"Алроса" приобрела эти компании в 2005-2007 годах с целью диверсифицировать бизнес. По 90% обеих компаний "Алроса" продала в разгар кризиса 2009 года структурам ВТБ за $620 млн, а спустя три года выкупила их за $1 млрд.
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