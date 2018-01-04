RapNet запустила модернизированную торговую платформу

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RapNet, ведущая международная профессиональная сеть по торговле бриллиантами, запустила новую, модернизированную платформу для предоставления своим клиентам более безопасной, предсказуемой и интеллектуальной торговой среды.

Это первый шаг в реализации девелоперского проекта компании Rapaport и RapNet стоимостью $5 млн, который призван революционизировать электронный рынок бриллиантов.

Первый этап модернизации позволит значительно повысить безопасность торговой платформы за счет обеспечения участников RapNet эксклюзивными коммуникациями. Новая технология RapNet обеспечивает альтернативу использованию электронных писем, которые зачастую взламываются и используются для переадресации оплаты бриллиантов и их поставок. Поскольку электронное мошенничество представляет собой растущую и распространенную угрозу для алмазной промышленности, данное существенное преобразование имеет важное значение для обеспечения того, чтобы члены RapNet могли вести торговлю в безопасной среде.

Членам RapNet, осуществляющим более миллиона сделок в год, новый пользовательский интерфейс также позволит напрямую вести переговоры в интернет-сети. При этом обеспечивается более скоростной и качественный поиск с большим количеством функций.

«Мы инвестируем миллионы долларов в новую электронную инфраструктуру, которая возвещает наступление новой эры в торговле бриллиантами», - заявил Савиль Стерн (Saville Stern), главный операционный директор RapNet.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



