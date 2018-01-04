Эксклюзив
Биржа играет значительную роль в глобальной алмазной отрасли – Ли Чживэй, генеральный директор GDGJE
Ли Чживэй (Li Zhiwei) в последние 30 лет руководил в правительстве Китая развитием производства драгоценных камней и ювелирных изделий. В течение более 10 лет он являлся вице-президентом Торгово-промышленной ассоциации по драгоценным камням и...
Сегодня
Йорам Дваш берется за дело без промедления в начале второго срока его работы
Завершив свой первый срок пребывания в должности президента Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE), Йорам Дваш (Yoram Dvash) встретился с Rough&Polished, чтобы рассказать о своих достижениях за первый срок своей работы...
04 января 2018
Евразийский алмазный центр должен открыть всем его участникам новые перспективы и возможности
Около полугода назад филиал АК АЛРОСА, созданный во Владивостоке в 2016 году, возглавил Алексей Иванов, которому было поручено отвечать за развитие бизнеса дальневосточной площадки компании и привлечение новых клиентов на площадке Евразийского алмазного...
25 декабря 2017
В этом году NDTC поставит алмазы примерно на $400 миллионов
Компания Namibia Diamond Trading Company (NDTC), совместное предприятие между намибийским правительством и De Beers, заявила, что в этом году поставит алмазов на $390 млн. По новому 10-летнему соглашению, подписанному в прошлом году, алмазный...
18 декабря 2017
Перед нами стоит задача пленить воображение будущих поколений бриллиантами
Вин Ли (Vin Lee), главный исполнительный директор находящейся в Беверли Хиллз компании Grand Metropolitan, частного холдинга, торгующего предметами роскоши и располагающего портфелем из 130 брендов, довольно легко несет это бремя на своих плечах...
11 декабря 2017
RapNet запустила модернизированную торговую платформу
Это первый шаг в реализации девелоперского проекта компании Rapaport и RapNet стоимостью $5 млн, который призван революционизировать электронный рынок бриллиантов.
Первый этап модернизации позволит значительно повысить безопасность торговой платформы за счет обеспечения участников RapNet эксклюзивными коммуникациями. Новая технология RapNet обеспечивает альтернативу использованию электронных писем, которые зачастую взламываются и используются для переадресации оплаты бриллиантов и их поставок. Поскольку электронное мошенничество представляет собой растущую и распространенную угрозу для алмазной промышленности, данное существенное преобразование имеет важное значение для обеспечения того, чтобы члены RapNet могли вести торговлю в безопасной среде.
Членам RapNet, осуществляющим более миллиона сделок в год, новый пользовательский интерфейс также позволит напрямую вести переговоры в интернет-сети. При этом обеспечивается более скоростной и качественный поиск с большим количеством функций.
«Мы инвестируем миллионы долларов в новую электронную инфраструктуру, которая возвещает наступление новой эры в торговле бриллиантами», - заявил Савиль Стерн (Saville Stern), главный операционный директор RapNet.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished
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